રાશિ ભવિષ્ય 26/01/2026 થી 01/02/2026

રાશિ ભવિષ્ય- હેમિલ લાઠિયા
સપ્તાહ દરમિયાન કાયદાકીય પ્રશ્નોથી માનસિક થાકની લાગણી ઊભી થઈ શકે છે, જેના કારણે ક્યાંક ખોટી વાતચીત અથવા વાદવિવાદની ઘટના બનવાની શક્યતા છે. નાની-નાની વાતોમાં ગુસ્સો ન આવે તેનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. વાહન ધીમે ચલાવવું તેમજ મુસાફરી દરમિયાન પૂરતી તકેદારી રાખવી જોઈએ. વેપારમાં કામકાજ કરતી વખતે ધ્યાન કેન્દ્રિત ઓછું થવાથી ઉતાવળિયા નિર્ણયો લેવાયા હોવાની લાગણી અનુભવાઈ શકે છે. કોઈને વણમાગી સલાહ-સૂચન ન આપવું અને ખટપટી લોકોથી દૂર રહેવું જ શાણપણ છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં આત્મવિશ્વાસ સારો જોવા મળી શકે છે. નવા આયોજનના વિચારો અને દ્વિધા વધુ જોવા મળી શકે છે.
આકસ્મિક ખર્ચા વધે તેવા બનાવ બની શકે છે. પરિવાર સાથે મુસાફરી થવાની શક્યતા છે. અંગત સંબંધોમાં, જેમ કે મિત્રતા અથવા સગાસ્નેહીઓ સાથે, મજાક કરવાની વૃત્તિ વધે. જૂની ઓળખાણો કે યાદોથી રોમાંચિત થશો. સામાજિક તથા ધાર્મિક પ્રસંગોમાં તમારી હાજરી પ્રભાવશાળી બની શકે છે. વેપારમાં ઉત્સાહ સાથે કામ કરવાથી સફળતા મળી શકે છે. જૂના મતભેદો ભૂલવાની તક મળે. નવી નોકરી કે ફેરબદલી માટે સમય યોગ્ય કહી શકાય. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાર્થીઓ માટે નવી રીત શીખવાનો સમય સારો છે. લગ્ન બાબતની વાતચીત આગળ વધી શકે છે.
મહેનત કરતાં ઓછું ફળ મળવાની ફરિયાદ મનમાં રહી શકે છે. વાણીવિલાસ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. ઘર કે કુટુંબમાં કામકાજ દરમિયાન ધીરજ રાખવી જોઈએ, કારણ કે ઉતાવળથી ગેરસમજ થઈ શકે છે. આકસ્મિક ખર્ચ થવાની શક્યતા છે. આરોગ્ય બાબતે પરેજી પાળવી જરૂરી છે. વેપારમાં ધીરજ અને અનુભવથી કામ કરવું, અન્યની વાતોમાં દોરવાઈ ન જવાય તેનું ધ્યાન રાખવું. નોકરી કે વ્યવસાયમાં સમયનો દુરુપયોગ ન થાય તે જોવું. જરૂર પૂરતો જ વ્યવહાર યોગ્ય રહેશે.
સાહસિક વૃત્તિ જોવા મળશે. આવક-જાવક સરખી રહેશે. મિલનમુલાકાત કે ફરવા-ફરવામાં સમય વધુ પસાર થશે. તમારા કામની કદર પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે થશે. નવી ઓળખાણ થવાની શક્યતા છે, જેમાં લાભદાયક આપ-લે થઈ શકે છે. કુટુંબ કે આસપાસના જાહેર કાર્યક્રમોમાં જવાનો યોગ છે, જેમાં તમારી હાજરીનું વર્ચસ્વ દેખાશે. વેપારમાં ઉત્સાહ અને નવીન કાર્ય કરવાની વૃત્તિ જાગશે. યુવાવર્ગને મિત્રવર્તુળમાંથી સારી માહિતી અને સહયોગ મળશે. લાંબા સમયથી મનમાં રહેલી વાત રજૂ કરવાની તક મળશે.
સપ્તાહ દરમિયાન સફળતા વધુ જોવા મળે. વિચારોની માયાજાળમાં ફસાયેલા રહેશો. વેપારમાં ધીરજનો અભાવ જણાશે, પરંતુ તેની ખાસ નકારાત્મક અસર નહીં પડે. શરદી, ઉધરસ, કફ કે તાવ જેવી નાની તકલીફ થઈ શકે છે, પરંતુ તેનો ઉકેલ મળી જશે. તમારી લાગણી અન્ય લોકો સમજી શકશે. પ્રભુભક્તિમાં મન લાગશે અને માનસિક શાંતિ અનુભવશો. આળસ અથવા આરામ કરવાની ભાવના વધશે. હિતશત્રુ અથવા ખટપટી વ્યક્તિથી કુદરતી રીતે બચાવ થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપનાર અને વિવાહિત વર્ગ માટે સારા સંજોગો બનશે.
સપ્તાહ દરમિયાન પરિવાર સાથે મનદુઃખ ન થાય તેની તકેદારી રાખવી. છાતી કે ફેફસાના દર્દવાળા લોકોએ દવાઓ બાબતે ચોકસાઈ રાખવી. ધાર્મિક ભાવના વધશે અને સામાજિક કે ધાર્મિક કાર્યમાં જોડાવાનું મન થશે. વેપારમાં કોઈ નવી માહિતી આત્મવિશ્વાસ વધારશે. જૂની ઓળખાણો ફરી તાજી થશે અને આનંદ અનુભવશો. વિદ્યાર્થી અને યુવાવર્ગને નોકરી કે વ્યવસાયમાં નવીનતા અંગે સારા સમાચાર મળી શકે છે. પસંદગીની વસ્તુ ખરીદવામાં ખર્ચ વધવાની શક્યતા છે.
ઘરમાં કોઈને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત નાની-મોટી તકલીફ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું. લગ્નની વાતચીત ચાલતી હોય તેવા યુવાવર્ગ માટે સારા સંજોગો બનશે. જૂની અટકેલી વાતોમાં પ્રયત્ન કરવાથી નસીબ સાથ આપી શકે છે. વેપારમાં આયોજનબદ્ધ રીતે કામ કરવાથી સફળતા મળશે. મુસાફરી અથવા પ્રવાસના યોગ છે, જેમાં આનંદ અનુભવશો. સહકારની ભાવના વધશે. ભાઈ-બહેનો અને મિત્રો તરફથી સારો સહયોગ મળશે.
કામકાજમાં વધુ મહેનત પછી જ ફળ મળશે. ધીરજ અને સમજણ સાથે વ્યવહાર કરવો જરૂરી છે. જાહેર જીવનમાં મજાકમસ્તીની વૃત્તિ વધશે. ઘર કે નજીકના સંબંધોમાં મનદુઃખ થયું હોય તો સંબંધ સુધારવાની કોશિશ સફળ થઈ શકે છે. વેપારમાં યોગ્ય પ્રતિસાદ મળશે. તમે કરેલા કાર્યથી પ્રતિષ્ઠા અને મોભો વધશે. નવા કાર્યમાં અન્યનો સહયોગ અને માર્ગદર્શન મળશે, જેના કારણે ઉત્સાહ વધશે.
મિલનમુલાકાત સફળ રહેશે. પડવા, વાગવા અથવા લાપસવા જેવી બાબતો ઉપરાંત શરદી, ઉધરસ, તાવ કે ઇન્ફેક્શનથી તકેદારી રાખવી. ખટપટી લોકોથી દૂર રહેવું. વેપારમાં ધીરજ અને સાવચેતી જરૂરી છે. કોઈને સલાહ કે માર્ગદર્શન આપતા પહેલાં વિચાર કરવો. વાર્તાલાપમાં અતિ સ્પષ્ટ શબ્દો ન વાપરવા. કુનેહપૂર્વક વર્તવાથી શાંતિ અને સરળતા રહેશે.
રોકાણ કે નવા આયોજન માટે સમય અનુકૂળ છે. યાત્રા અથવા જાત્રાના યોગ બની શકે છે. ધાર્મિક ભાવના અને લોકકલ્યાણના વિચારો વધશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાર્થીઓ માટે અઘરા વિષયમાં વધુ મહેનત કરવાથી સારા પરિણામ મળશે. વેપારમાં લાભની શક્યતા છે. લગ્ન માટેની વાતચીત અને મિલનમુલાકાત ફાયદાકારક રહેશે. વિદેશ જવા ઇચ્છુક વર્ગને કાર્યવાહી કરવાથી યોગ્ય પ્રતિસાદ મળી શકે છે.
સંબંધોને મજબૂત રાખવા પ્રયત્ન કરવો પડશે. કામકાજમાં વ્યસ્તતા અને માનસિક થાક અનુભવશો. સમય અને ઊર્જાનો વ્યય વધારે થઈ શકે છે. ધીરજ અને આત્મવિશ્વાસથી કામમાં લાગેલા રહેવું યોગ્ય છે. વેપારમાં નિર્ણયક્ષમતામાં થોડી કમજોરી જણાશે, છતાં કામ ચાલશે. વડીલો કે ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મતભેદ ટાળવા. મુસાફરી કંટાળાજનક બની શકે છે અને સમય તથા નાણાનો વ્યય થશે.
પરિવાર અને સહકર્મચારીઓ સાથે સુમેળ ઓછો જણાશે, તેથી વર્તન અને વાર્તાલાપમાં સાવચેતી રાખવી. વેપારમાં ઉત્સાહ રહેશે. માર્કેટિંગ ક્ષેત્રે જૂની ઓળખાણોનો ઉપયોગ લાભદાયક રહેશે. મુસાફરીનું આયોજન થઈ શકે છે. પેટ અને અપચાની તકલીફથી બચવું. વડીલોને જૂની સ્મૃતિઓ તાજી થશે અને સામાજિક કે ધાર્મિક કાર્યમાં જોડાવાનું મન થશે. કોઈ પ્રવૃત્તિમાં સહયોગ મળશે. નાણાંની લેવડદેવડ અને પ્રેમસંબંધોમાં ધીરજ રાખવી જરૂરી છે.