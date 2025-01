USમાં 24 કલાકમાં ત્રીજો મોટો આતંકવાદી હુમલોઃ 11 લોકો જખમી

નવી દિલ્હીઃ ન્યુ યોર્કની એક નાઇટ ક્લબમાં સામૂહિક ગોળીબારમાં કમસે કમ 11 લોકોને ગોળી વાગી છે. આ ગોળીબાર ક્વીન્સની અમજુરા નાઇટ ક્લબમાં થયો હતો. પહેલી જાન્યુઆરીએ રાત્રે આશરે 11.45 વાગ્યે ઇવેન્ટ હોલની પાસે ગોળીબાર થયો હતો, જે 103 પ્રીસિંક્ટની અંદર છે.

આ પહેલાં ન્યુ ઓર્લિન્સમાં ટ્રકે લોકોને અડફેટે લીધા હતા, જેમાં 15 જણ ઘાયલ થયા છે. ત્યાર બાદ લાસ વેગસમાં ટ્રમ્પ ઇન્ટરનેશનલ હોટલની અંદર ટેસ્લાના સાઇબર ટ્રકમાં ધડાકો થયો હતો. આ ઘટનાઓના 24 કલાકમાં આ ત્રીજી ઘટના છે.

MASS SHOOTING IN NEW YORK CITY

At least 11 people have been shot in Queens, NY at Amazura Night Club

