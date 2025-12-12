લકઝુરિયસ લગ્નનો નવો વેલનેસ ટ્રેન્ડ : આઈવી ડ્રિપ સેટ

એક એવો સમય હતો જયારે વેવિશાળ એ માત્ર દેખાદેખી નહીં પણ જીવનના એક તબક્કાના સંસ્કાર હતા. લગ્નને આપણી સંસ્કૃતિમાં એક સંસ્કાર કહ્યા છે જે ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે. બે આત્માનું મિલન એ કોઈની આગતા સ્વાગતાનું કેન્દ્ર નથી પણ એક અતિ પવિત્ર પરંપરા છે, જ્યાં બે લોકો પોતાની પુરી જિંદગી, સ્વપ્ન અને પરિવારને એકબીજાને અવલંબિત કરે છે, અને એક નવા જીવનની શરૂઆત કરે છે.
પણ રહીશોએ આ પવિત્ર પરંપરાને એક તમાશો બનાવી દીધો છે, જેના પર કોર્પોરેટ જગત રાજ કરે છે. દરેક કસ્ટમરને નવું પીરસવાના, વેડિંગ પ્લાનર્સના કિમીયા હવે એક ગાંડપણ પર આવી ગયા છે. વિકૃત ફોટોશુટથી લઈને થીમ વેડિંગ, અગણિત વાનગીઓ પીરસવા પાછળ બેફામ અન્નનો બગાડ, અને અમીરોના ઝગમગાટની આડમાં મિડલ ક્લાસમાં દેખાદેખીના વળગણે, એક ચોક્કસ વર્ગને લોન અને વ્યાજના ચક્રવ્યુહોમાં ફસાવી દીધો છે. અને હવે વધુ એક નવો વિકૃત ટ્રેન્ડ આવી ગયો છે. ડીપ આઈવી ટ્રીપ સેટ.
શુ છે આ ડીપ આઈ વી ટ્રીપ સેટ?
વેલનેસ ટ્રેન્ડ કહો કે દોઢ ડહાપણ, પણ લગ્નમાં થાક ના લાગે અને નાચવાની તાકાત રહે એમના માટે હવે યુવાનિયા વધારાની એનર્જી માટે પહેલેથી જ વિટામિન, મિનરલ્સ, અને ડીટોક્સ ડ્રિન્કસ માટે એક આખો મેડિકલ સેટ ઉભો કરે છે. જેમાં રીતસર મહેમાનોને બેડ પર સુવડાવી શક્તિના બાટલા ચડાવવામાં આવે છે. જેથી એની અસર લગ્નોત્સવ દરમિયાન રહે અને તેઓ ફંક્શન ફુલ એન્જોય કરી શકે.
હાઈ પ્રોફાઈલ વેડિંગમાં કોકટેઇલ પાર્ટી બાદ બીજે દિવસના અર્લી મોર્નિંગ ફંક્શન માટે તૈયાર રહેવા માટે મોટે ભાગે આવા આયોજન કરવામાં આવતા હોય છે જેનાથી હેંગઆઉટ દૂર કરવામાં પણ રાહત રહે છે, જેમાં મહેમાનોને આઈ વી ટ્રીપ દ્વારા નસમાં મિનરલ્સ, વિટામિન્સ આપવામાં આવે છે. ઉપરાંત એ દરમિયાન જાત જાતના ડીટોક્સ ડ્રિન્ક, ગ્રીન ટી, હર્બલ ડ્રિંક્સ પણ પીરસાય છે. મહેમાનોને અતિ મોહક સ્ટાઇલમાં ફ્રેશ ફ્રૂટ્સ, ગ્રીન વેજીસ સાથે ક્લોરોફિલ શોટ્સ અને ઇલેક્ટ્રોલાઈટ્સ ડ્રિંક્સ પણ આપવામાં આવે છે, જેથી તેઓ ઇવેન્ટ દરમિયાન હાઈડ્રેટેડ રહે. અને પુરા ઇવેન્ટને તેઓ ઉજાગરા કરીને પણ થાક્યા વગર માણી શકે છે. મોટા ભાગે, ડેસ્ટીનેશન વેડિંગમાં મહેમાનોની લક્ઝુરિયસ સ્ટાઈલમાં મહેમાનગતિ કરવાનો આ એક નવો ટ્રેન્ડ છે. એવુ નથી કે આ ટ્રેન્ડ માત્ર લગ્નોમાં જ જોવા મળે છે પણ હવે આ કોર્પોરેટ વર્લ્ડમાં, સોશિયલ ગેધરિંગમાં પણ પોપ્યુલર થયો છે.
પરંતુ ઘણી વાર આ ટ્રેન્ડ ઘાતક સાબિત થઇ શકે છે. કેમકે અહીં વિટામિન્સ, મિનરલ્સ અને એન્ટીઓક્સિડેન્ટ્સ જેવા તત્વોને ડાયરેક્ટ બ્લડ સ્ટ્રીમ દ્વારા નસમાં આપવામાં આવે છે. જેનાથી ઘણી વખત ઇન્ફેકશન જેવા ખતરો હંમેશા રહે છે, ઉપરાંત એવું કોઈ મેડિકલ જગતમાં પુરવાર નથી થયું કે પહેલેથીજ વિટામિન્સ લેવાથી થાક દૂર થાય કે ઉજાગરામાં આરામ મળે. ઘણી વાર કોઈ એવા લોકો હોય છે જેનું બોડી વધારાનું ફલૂઇડ સ્વીકારતું નથી હોતું, ઘણા લોકોને કિડની કે કેન્સર જેવા રોગ હોય, વધુ પ્રમાણમાં મિનરલ્સ કે વિટામિન્સ ઘાતક પુરવાર થઇ શકે છે. ઉપરાંત સામાન્ય રીતે પણ ડોક્ટર્સના પ્રિસક્રિપ્સન વગર કોઈ પણ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ લેવી યોગ્ય નથી.
સામાન્ય રીતે કહીએ તો આ એક મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ છે જે દર્દી માટે હોય છે, બધા જ માટે નહીં. ઘણીવાર નસમાં સોજો કે શરીરમાં ઇલેક્ટ્રોલાઈટ્સનું બેલેન્સ બગડી શકે છે, એથી જયારે પણ આવા કોઈ મેરેજમાં આઈવી ડ્રિપ લેવાનું કોઈ કહે તો આ સવાલો ચોક્કસ પૂછો, કે આ ટ્રીટમેન્ટ સર્ટિફાઈડ ડોક્ટર્સની દેખરેખ હેઠળ અપાઈ રહી છે કે કેમ, નીડલ સ્ટરીલાઈઝ્ડ છે કે નહીં, આ ટ્રીટમેન્ટ પહેલા કોઈ મેડિકલ હિસ્ટ્રીની તપાસ થશે કે નહીં, જો તમને યોગ્ય જવાબ ના મળે તો આવી કોઈ ટ્રીટમેન્ટ કે એનર્જી ડ્રિંક્સ લેવા હિતાવહ નથી.
(નવસારીસ્થિત જીજ્ઞા જોગીયા વિજ્ઞાનના સ્નાતક છે. મેડિકલ ક્ષેત્રે નવી જાણકારીઓ-સંશોધનમાં રસ ધરાવવાની સાથે સાથે એ આરોગ્ય, ફેશન, વ્યક્તિતિવ વિકાસ, મહિલાઓના પ્રશ્નો જેવા વિષયો પણ લખતાં રહે છે.)