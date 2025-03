યુઝવેન્દ્ર ચહલ-ધનશ્રી વર્માના સંબંધોનો અંત, કોર્ટમાં છૂટાછેડા મંજૂર

લગભગ અઢી વર્ષ સુધી એકબીજાથી અલગ રહ્યા બાદ સ્ટાર ભારતીય ક્રિકેટર યુઝવેન્દ્ર ચહલ અને તેમની કોરિયોગ્રાફર ધનશ્રી વર્માએ છૂટાછેડા લીધા છે. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી તેમના છૂટાછેડાની અફવાઓ ચાલી રહી હતી, ત્યારબાદ બંનેએ બાંદ્રાની ફેમિલી કોર્ટમાં છૂટાછેડા માટે અરજી કરી હતી. હવે ગુરુવાર, 20 માર્ચના રોજ, ફેમિલી કોર્ટે બંનેની છૂટાછેડાની અપીલ મંજૂર કરી દીધી છે. આ સાથે તેમના લગ્ન 4 વર્ષ અને લગભગ 3 મહિના પછી સમાપ્ત થયા.

@yuzi_chahal reaches court with text “be your own sugar daddy” on his tshirt 😂#Chahal #kulcha #yuzichahal pic.twitter.com/c250zXR8XI

— Saurabh Sthir Yadav (@SthirYadav) March 20, 2025