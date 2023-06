કુસ્તીબાજો સાથે અનુરાગ ઠાકુરની બેઠક પૂર્ણ

રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાના પ્રમુખ બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહનો વિરોધ કરી રહેલા કુસ્તીબાજો બુધવારે રમતગમત મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરને મળ્યા હતા. લગભગ છ કલાક સુધી ચાલેલી આ બેઠકમાં બંને પક્ષો વચ્ચે ઘણી બાબતો પર સમજૂતી થઈ છે. રમત મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે બેઠક બાદ માહિતી આપી હતી કે ખેલાડીઓ સાથેની વાતચીતમાં યૌન ઉત્પીડન કેસમાં 15 જૂન સુધીમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવા પર ચર્ચા થઈ હતી.

અનુરાગ ઠાકુરે કહ્યું, ખૂબ જ સંવેદનશીલ મુદ્દા પર કુસ્તીબાજો સાથે સકારાત્મક વાતચીત થઈ છે. લગભગ છ કલાક સુધી ચાલેલી આ બેઠકમાં જે મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ હતી, તે આરોપોની તપાસ પૂર્ણ કરીને 15 જૂન સુધીમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવી જોઈએ અને 30 જૂન સુધીમાં રેસલિંગ ફેડરેશનની ચૂંટણી થઈ જવી જોઈએ. રેસલિંગ ફેડરેશનની આંતરિક ફરિયાદ સમિતિની રચના થવી જોઈએ અને તેનું નેતૃત્વ એક મહિલાએ કરવું જોઈએ.

ખેલાડીઓની આ માંગણીઓ પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી

રમતગમત મંત્રીએ વધુમાં કહ્યું, “કુસ્તીબાજોએ માંગ કરી છે કે તેમની સામેની તમામ FIR પાછી ખેંચી લેવામાં આવે. કુસ્તીબાજોએ એવો પણ અનુરોધ કર્યો હતો કે બ્રિજભૂષણ સિંહ, જેમણે ત્રણ ટર્મ પૂરી કરી છે અને તેમના સાથીદારોને ફરીથી ચૂંટવામાં ન આવે. કુસ્તીબાજો 15 જૂન પહેલા વિરોધ નહીં કરે.

કુસ્તીબાજોએ જાન્યુઆરીમાં બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહ સામે મોરચો ખોલ્યો હતો

દેશના ટોચના કુસ્તીબાજો 138 દિવસ સુધી બ્રિજભૂષણ સિંહ સામે ખુલ્લેઆમ લડી રહ્યા હતા. પહેલી વાર 18 જાન્યુઆરીએ પહાવાન ધરણા પર બેઠા અને 23 એપ્રિલે બીજી વાર ધરણા શરૂ કર્યા. આ પછી કુસ્તીબાજોએ હવામાનનો સામનો કર્યો, પોલીસ સાથે ઘર્ષણ થયું. કુસ્તીબાજો સામે એફઆઈઆર પણ થઈ હતી, પરંતુ વિરોધ ચાલુ રહ્યો હતો. જોકે, કુસ્તીબાજો અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ વચ્ચેની બેઠક બાદ વાર્તા બદલાઈ ગઈ અને કુસ્તીબાજો કામ પર પાછા ફર્યા.

28 મેના રોજ કુસ્તીબાજો વિરોધ કરવા માટે નવા સંસદ ભવન તરફ જઈ રહ્યા હતા. આ દિવસે નવા સંસદ ભવનનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવી રહ્યું હતું. જ્યારે પોલીસે તેમને અટકાવ્યા ત્યારે તેમની કુસ્તીબાજો સાથે ઝપાઝપી થઈ હતી. દિલ્હી પોલીસે તમામ કુસ્તીબાજો અને તેમના સમર્થકોને કસ્ટડીમાં લીધા છે. આ પછી, જંતર-મંતર પરથી કુસ્તીબાજોનો સામાન હટાવી દેવામાં આવ્યો. સાંજ સુધીમાં તમામ મહિલા કુસ્તીબાજો અને રાત્રિ સુધીમાં પુરૂષ કુસ્તીબાજોને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. કુસ્તીબાજોને જંતર-મંતર પર ફરીથી બેસવા દેવામાં આવ્યા ન હતા, પરંતુ તેમનો વિરોધ ચાલુ રાખ્યો હતો. દરમિયાન, તે પ્રકાશમાં આવ્યું કે બ્રિજ ભૂષણ પર મહિલા કુસ્તીબાજોને અયોગ્ય રીતે સ્પર્શ કરવા અને જાતીય શોષણ કરવાના અનેક આરોપોનો સામનો કરવો પડ્યો છે. દરમિયાન ગૃહમંત્રી અમિત શાહે 4 જૂને કુસ્તીબાજો સાથે વાત કરી હતી. 5 જૂને તમામ મોટા કુસ્તીબાજો તેમની સરકારી નોકરીમાં જોડાયા હતા.