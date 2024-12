WPL ઓક્શન 2025: 19 ખેલાડીઓ પર 9 કરોડ રૂપિયા ખર્ચાયા

વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગ 2025 પહેલા રવિવારે બેંગલુરુમાં યોજાયેલી મીની હરાજી હવે સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. હરાજીમાં 5 ફ્રેન્ચાઇઝીએ કુલ 19 ખેલાડીઓને ખરીદ્યા અને 9 કરોડ 5 લાખ રૂપિયા ખર્ચ્યા. ગુજરાત ટાઇટન્સે સૌથી વધુ રૂ. 4 કરોડની ખરીદી કરી હતી. હવે તમામ ફ્રેન્ચાઈઝી પાસે 18-18 ખેલાડીઓ છે.

