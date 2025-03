WPL 2025 : મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ બીજી વખત ચેમ્પિયન બન્યું

IPL 2025 સીઝન શરૂ થાય તે પહેલા જ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ફ્રેન્ચાઇઝીમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. મુંબઈએ ફરી એકવાર મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL)નો ખિતાબ જીત્યો છે. WPL ની પ્રથમ સીઝનની ચેમ્પિયન હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની મુંબઈની ટીમે ફરી એકવાર ફાઇનલમાં દિલ્હી કેપિટલ્સને હરાવીને લીગ ટ્રોફી પર પોતાનું નામ અંકિત કર્યું. મુંબઈના બ્રેબોર્ન સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ફાઇનલમાં, કેપ્ટન કૌરની યાદગાર ઇનિંગ્સ અને ટીમની મજબૂત બોલિંગના કારણે મુંબઈએ દિલ્હીને 8 રને હરાવીને બીજી વખત ચેમ્પિયનશિપ જીતી.

15 માર્ચ, શનિવારના રોજ રમાયેલી લીગની ત્રીજી સીઝનની આ ટાઇટલ મેચમાં, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે ખરાબ શરૂઆત બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરીને જોરદાર વાપસી કરી. ત્યારબાદ તેના બોલરોએ દિલ્હીને શરૂઆતના આંચકા આપીને ટીમની જીતનો પાયો નાખ્યો. પછી જ્યારે દિલ્હી કેપિટલ્સ વાપસી કરી રહી હોય તેવું લાગતું હતું, ત્યારે બોલરોએ ફરી એકવાર મુંબઈને ચેમ્પિયન બનાવ્યું.

What a final!

A nail-biting clash that truly lived up to the occasion. @mipaltan clinch their 2nd WPL title with a stellar performance. 🏆

Congratulations to the entire team, and well played, @DelhiCapitals. You played with heart and determination. #WPLFinal pic.twitter.com/uxKtgTl5I2

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 16, 2025