સ્પેસએક્સ સ્ટારશિપ પરીક્ષણ દરમિયાન વિશ્વનું સૌથી મોટું રોકેટ વિસ્ફોટ, એલોન મસ્કનું સપનું તુટ્યું

સ્પેસએક્સ સ્ટારશિપ પરીક્ષણ દરમિયાન ગુરુવારે (20 એપ્રિલ) વિશ્વનું સૌથી મોટું રોકેટ વિસ્ફોટ થયું. ઈલોન મસ્કની કંપની સ્પેસએક્સે ટ્વીટ કરીને આ અંગેની માહિતી આપી છે. સ્પેસ એક્સે કહ્યું છે કે આપણે આવા પરીક્ષણોમાંથી શીખીએ છીએ. આ જ સફળતા લાવે છે. અગાઉ આ પરીક્ષા ટેકનિકલ કારણોસર મુલતવી રાખવામાં આવી હતી.

The tallest and most powerful rocket ever built launching. The liftoff of SpaceX Starship pic.twitter.com/meav59yVmn

— Massimo (@Rainmaker1973) April 20, 2023