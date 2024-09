NSA અજીત ડોભાલે રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથે મુલાકાત કરી

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને સેન્ટ પીટર્સબર્ગમાં કોન્સ્ટેન્ટિનોવસ્કી પેલેસમાં ભારતના વડાપ્રધાનના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજીત ડોભાલ સાથે બેઠક યોજી હતી. આ દરમિયાન રશિયન રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે, અમે કઝાનમાં પીએમ મોદીની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. હું 22 ઓક્ટોબરે કઝાનમાં દ્વિપક્ષીય બેઠક યોજવાનો પ્રસ્તાવ મૂકું છું. આ બેઠકમાં વડાપ્રધાન મોદીની મોસ્કોની મુલાકાત દરમિયાન થયેલા કરારોને અમલમાં મૂકવા માટે અમે કરેલા સંયુક્ત કાર્યનો સારાંશ આપવામાં આવશે અને નજીકના ભવિષ્ય માટેની સંભાવનાઓને રેખાંકિત કરવામાં આવશે.

