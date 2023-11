નિરાશ થયેલા ક્રિકેટરોને પ્રોત્સાહિત કરવા PM મોદી ડ્રેસિંગ રૂમમાં પહોંચ્યા

ઓસ્ટ્રેલિયાએ રવિવારના રોજ ભારતને છ વિકેટે હરાવીને છઠ્ઠી વખત વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. આ હારથી નિરાશ થયેલા ક્રિકેટરોને પ્રોત્સાહિત કરવા પીએમ મોદી ડ્રેસિંગ રૂમમાં પહોંચ્યા હતા. ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાએ સોશિયલ મીડિયા પર પીએમ મોદી સાથેનો ફોટો શેર કરતા લખ્યું કે અમારી ટૂર્નામેન્ટ ઘણી સારી રહી, પરંતુ ગઈકાલે અમે હારી ગયા. અમે બધા દુઃખી છીએ, પરંતુ લોકોનો ટેકો અમને પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યો છે. ગઈકાલે પીએમ મોદીની ડ્રેસિંગ રૂમની મુલાકાત ખાસ અને ખૂબ જ પ્રેરણાદાયી હતી.

We had a great tournament but we ended up short yesterday. We are all heartbroken but the support of our people is keeping us going. PM @narendramodi ’s visit to the dressing room yesterday was special and very motivating. pic.twitter.com/q0la2X5wfU

મોહમ્મદ શમીએ ગ્રેટફુલ પર પીએમ મોદી સાથેનો ફોટો શેર કર્યો. ખાસ કરીને ડ્રેસિંગ રૂમમાં આવવા અને અમને ઉત્સાહ આપવા માટે. અમે પાછા આવીશું!” જેમાં પીએમ મોદી શમીને ગળે લગાવતા જોવા મળે છે.

Unfortunately yesterday was not our day. I would like to thank all Indians for supporting our team and me throughout the tournament. Thankful to PM @narendramodi for specially coming to the dressing room and raising our spirits. We will bounce back! pic.twitter.com/Aev27mzni5

વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં હારને કારણે ઘણા ભારતીય ખેલાડીઓ પણ ભાવુક દેખાયા હતા. જેમાં કેપ્ટન રોહિત શર્મા અને બોલર મોહમ્મદ સિરાજ સામેલ છે. આવી સ્થિતિમાં ભારતની હાર પછી પીએમ મોદીએ તરત જ ટીમની પ્રતિભાના વખાણ કર્યા અને X (અગાઉ ટ્વિટર) પર લખ્યું, “પ્રિય ટીમ ઈન્ડિયા, વર્લ્ડ કપમાં તમારી પ્રતિભા અને સંકલ્પબધ્ધતા નોંધપાત્ર હતી. તમે ખૂબ જ ભાવના સાથે રમ્યા અને દેશને ગૌરવ અપાવ્યું. અમે આજે અને હંમેશા તમારી સાથે ઉભા છીએ.”

