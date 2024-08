અલ્લુ અર્જુન વાયનાડ ભૂસ્ખલન પીડિતોને કરશે મદદ

કેરળના વાયનાડ જિલ્લામાં ભૂસ્ખલનથી સર્જાયેલી ભયાનક તબાહીમાં અત્યાર સુધીમાં 334થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. આ દુર્ઘટનામાં સેંકડો લોકો લાપતા છે, જેમની શોધ ચાલી રહી છે. ભારે વરસાદના કારણે અચાનક ભૂસ્ખલન થવાથી સેંકડો મકાનો કાટમાળ નીચે દબાઈ ગયા હતા, જેના કારણે જાન-માલનું મોટું નુકસાન થયું હતું. આ અકસ્માત બાદ ઘટનાસ્થળે રાહત અને બચાવ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. આ દરમિયાન સેલિબ્રિટીઓ પણ પીડિતોની મદદ માટે આગળ આવી રહી છે. પુષ્પા ફેમ એક્ટર અલ્લુ અર્જુને પણ મદદની જાહેરાત કરી છે.

I am deeply saddened by the recent landslide in Wayanad. Kerala has always given me so much love, and I want to do my bit by donating ₹25 lakh to the Kerala CM Relief Fund to support the rehabilitation work. Praying for your safety and strength . @CMOKerala

— Allu Arjun (@alluarjun) August 4, 2024