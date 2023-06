આ ભારતીય ક્રિકેટરનું ટ્વિટર એકાઉન્ટ થયું હેક ? જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદરનું ટ્વિટર હેક થઈ ગયું હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. સોમવારે સુંદરના ટ્વિટર એકાઉન્ટ પરથી સતત આવી કેટલીક ટ્વીટ્સ કરવામાં આવી હતી, જેનાથી લાગે છે કે તેનું એકાઉન્ટ હેક થઈ ગયું છે.સુંદરના એકાઉન્ટમાંથી સતત કેટલીક ટ્વીટ કરવામાં આવી હતી, જેમાં તેણે ક્રિપ્ટોકરન્સી ખરીદવા અંગે ટ્વિટ કરી હતી. આને જોતા એવું લાગે છે કે ખેલાડીના ટ્વિટર એકાઉન્ટ સાથે છેડછાડ કરવામાં આવી છે. સુંદર IPL-2023માં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ તરફથી રમી રહ્યો હતો. પરંતુ તે ઈજાને કારણે સીઝનની મધ્યમાં બહાર હતો. સ્નાયુની સમસ્યાને કારણે સુંદર 27 એપ્રિલે IPLમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. તેની વિદાય ટીમ માટે મોટો ફટકો હતો.

Gutted but we’ll be back stronger 😇

Thank you #OrangeArmy for always turning up in large numbers🧡 pic.twitter.com/l6124tIE95

— Washington Sundar (@Sundarwashi5) April 25, 2023