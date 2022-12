બીજા તબક્કાની 93 બેઠક પર શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન પૂર્ણ

આખરે મતદાનનો સમય સમાપ્ત થયો છે. જેની સાથે જ લોકોનો મત ઈવીએમમાં કેદ થયા છે. હવે 8 તારીખના પરિણામ સાથે તમામ ઉમેદવારોનું ભાવિ સામે આવશે. ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા તબક્કામાં 14 જિલ્લાની 93 બેઠક માટે કુલ 833 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. જેમાં 2,51,58,730 મતદારો 833 ઉમેદવારોનું ભાવી નક્કી કર્યું. જેમાં વાત કરવામાં આવે તો આ વખતની ચૂંટણીમાં 74 જનરલ, 06 અનુસુચિત જાતિ, 13 અનુસુચિત જનજાતિના ઉમેદવારોને ટિકિટ આપવામાં આવી છે.

ચૂંટણી પંચના પ્રારંભિક આંકડા અનુસાર, સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં બીજા તબક્કાનું 58.80 ટકા જેટલું મતદાન થયું છે. જેમાં સાબરકાંઠામાં સૌથી વધુ 65.84 ટકા થયું છે. જ્યારે સૌથી ઓછુંં મતદાન અમદાવાદમાં 53.57 ટકા નોંધાયું છે.

Approx 58.68% polling recorded till 5pm in the second phase of #GujaratAssemblyPolls: ECI pic.twitter.com/S9bBzvTu3A

