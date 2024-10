ગાંધી જયંતિ પર વિજય સેતુપતિની સાયલન્ટ ફિલ્મ ‘ગાંધી ટોક્સ’નો BTS વીડિયો જાહેર

મુંબઈ: વિજય સેતુપતિ તેની આગામી મૂંગી ફિલ્મ (સાયલન્ટ ફિલ્મ) ‘ગાંધી ટોક્સ’ માટે લાઈમલાઈટમાં છે. તે ભારતના 54મા ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં દર્શાવવામાં આવી હતી. આ ફિલ્મમાં અદિતિ રાવ હૈદરી, અરવિંદ સ્વામી અને સિદ્ધાર્થ જાધવ જેવા કલાકારો મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આજે ગાંધી જયંતિના અવસરે નિર્માતાઓએ ફિલ્મને લઈને એક ખાસ અપડેટ જાહેર કરી છે.

‘ગાંધી ટોક્સ’ એ આગામી તામિલ ફિલ્મ છે જેમાં વિજય સેતુપતિ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. ગાંધી જયંતિ પર ફિલ્મના નિર્માતાઓએ એક ખાસ BTS વિડિયો શેર કર્યો, જેમાં ફિલ્મનું નિર્માણ, ફિલ્મના વિવિધ ભાગોનું શૂટિંગ કરતા કલાકારો અને પોસ્ટ-પ્રોડક્શનના અન્ય પાસાઓ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. છેલ્લે એ.આર.રહેમાનને ગીત માટે સંગીત કંપોઝ કરતા જોઈ શકાય છે.

The voice that matters today, the voice that will echo soon in every corner! Gandhi Jayanthi wishes to all#GandhiTalks coming soon.@arrahman @thearvindswami @aditiraohydari @SIDDHARTH23OCT @kishorbelekar #UmeshKrBansal @ZeeStudios_ #Kyoorius @moviemillent @zeestudiossouth pic.twitter.com/o29NZL1zAE

— VijaySethupathi (@VijaySethuOffl) October 2, 2024