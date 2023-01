વીરતા પુરસ્કાર 2023: ઝૂમ ડોગને મળ્યો એવોર્ડ

ભારતીય સેનાના કૂતરા ‘ઝૂમ’ ને બહાદુરી માટે વીરતા પુરસ્કાર મળ્યો. સેનાના હુમલાખોર કૂતરા ઝૂમની મદદથી, 9 ઓક્ટોબરની મોડી રાત્રે જમ્મુ અને કાશ્મીરના અનંતનાગમાં સુરક્ષા દળોએ બે આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા હતા. આ દરમિયાન ઝૂમને બે વાર માર માર્યો હતો અને સારવાર દરમિયાન કૂતરું મૃત્યુ પામ્યું હતું. આર્મી ડોગ ‘ઝૂમ’ને અનંતનાગના કોકરનાગમાં જ્યાં આતંકીઓ છુપાયેલા હતા તે ઘર ખાલી કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. કૂતરો તે ઘરની અંદર ગયો અને આતંકવાદીઓ પર હુમલો કર્યો. ઓપરેશન દરમિયાન કૂતરાને બે વખત ગોળી વાગી હતી અને તે ઘાયલ થયો હતો.

#RepublicDay2023 | Indian Army Dog 'ZOOM' of the 28 Army Dog Unit posthumously awarded the Mention-in-Despatches gallantry award. Zoom died after sustaining two gunshot injuries in Op Tangpawa, Anantnag, J&K on 9th October last year. pic.twitter.com/gFZE4oNcy3

— ANI (@ANI) January 25, 2023