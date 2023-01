પઠાણ બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન ડે 1, અનેક ફિલ્મોના રેકોર્ડ તોડ્યા

સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મ પઠાણ 25 જાન્યુઆરીએ સિનેમાઘરોમાં આવી છે. પહેલા જ દિવસે આ ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર ધમાલ મચાવી દીધી હતી. ટ્રેડ પંડિતોનું માનવું છે કે શાહરૂખ ખાનની ‘પઠાણ’ પહેલા દિવસે ઐતિહાસિક કમાણી કરી શકે છે. આ દરમિયાન ફિલ્મની પહેલા દિવસની કમાણીનો આંકડો સામે આવ્યો છે. ટ્રેડ એનાલિસ્ટ તરણ આદર્શે જણાવ્યું કે નેશનલ ચેઈન્સ થિયેટર્સમાં રાત્રે 8.15 વાગ્યા સુધી ‘પઠાણ’એ 25 કરોડથી વધુની કમાણી કરી છે. આ રીતે ફિલ્મ પઠાણે ‘વોર’, ‘ઠગ્સ ઓફ હિન્દોસ્તાન’ અને ‘કેજીએફ’ના ઓપનિંગ ડે કલેક્શનના રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે.

‘પઠાણે’ આટલા કરોડની કમાણી કરી

તરણ આદર્શે ટ્વીટ કર્યું કે શાહરૂખ ખાનની ‘પઠાણ’એ PVR પાસેથી 11.40 કરોડ, INOX પાસેથી 8.75 કરોડ, Cinepolis પાસેથી 4.90 કરોડનું કલેક્શન કર્યું છે. આ રીતે ‘પઠાણ’એ આ નેશનલ થિયેટર ચેનમાંથી અત્યાર સુધીમાં 25.05 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. ફિલ્મના કલેક્શનના આ આંકડા રાત્રે 8.15 વાગ્યા સુધીના છે.

#Pathaan at national chains… Day 1… Update: 8.15 pm.#PVR: 11.40 cr#INOX: 8.75 cr#Cinepolis 4.90 cr

Total: ₹ 25.05 cr

SUPERB.

Note: Better than #War [₹ 19.67 cr], #TOH [₹ 18 cr] and #KGF [₹ 22.15 cr] – *entire day* numbers at multiplex chains. pic.twitter.com/bHmdT5Qd46

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 25, 2023