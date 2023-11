ઉત્તરકાશી ટનલ રેસ્ક્યુઃ બહાર આવેલા મજૂરોને લઈને સરકારે કરી મોટી જાહેરાત

ઉત્તરકાશી સ્થિત ટનલમાં ફસાયેલા કામદારોને 17માં દિવસે ઘણી મુશ્કેલીઓ બાદ સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. જેના કારણે મજૂરોની સાથે વહીવટીતંત્ર અને પરિવારજનોએ પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. ટનલમાંથી બહાર આવેલા મજૂરો માટે વધુ એક રાહતના સમાચાર છે. સીએમ ધામીએ કામદારો માટે વળતરની જાહેરાત કરી છે. સરકાર તમામ મજૂરોને 1 લાખ રૂપિયાની રાહત રકમ આપશે.

VIDEO | “I thank PM Modi for his constant support during the rescue operation,” said Uttarakhand CM @pushkardhami while talking to media after all 41 trapped workers were recused and taken to the community healthcare centre for health check-ups. #uttarkashirescueoperation… pic.twitter.com/qs8Iu6Hqox

— Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2023