ઉત્તરાખંડમાં બદ્રીનાથ હાઈવે પર અકસ્માત, 13ના મોત

ઉત્તરાખંડના બદ્રીનાથ હાઇવે પર એક મોટો રોડ અકસ્માત થયો છે. જ્યાં મુસાફરો ભરેલુ એક ટેમ્પો ટ્રાવેલર વાહન કાબુ બહાર જઈ અલકનંદા નદીમાં પડી ગયું હતું. આ અકસ્માતમાં લગભગ 13 લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે સાત લોકો ઘાયલ હોવાનું કહેવાય છે. ઘટનાસ્થળે બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. ગુમ થયેલા લોકોને શોધવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

#Uttarakhand: At least 13 people died in an accident on the Badrinath National Highway near Raintoli in #Rudraprayag district, where a tourist vehicle plunged into a gorge.

Seven critically injured pilgrims were airlifted to AIIMS Rishikesh, while another seven are undergoing… pic.twitter.com/UsC7jG68n7

