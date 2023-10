શું ઉર્ફી જાવેદની સગાઈ થઈ ગઈ ? સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ તસવીર

ઉર્ફીની કેટલીક તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે. ફોટામાં તે હવન કુંડ પાસે બેઠી છે, પૂજા થઈ રહી છે અને તેની સાથે એક વ્યક્તિ પણ જોવા મળી રહી છે. જો કે તે માણસ કોણ છે, તેનો ચહેરો દેખાતો નથી. ઉર્ફી સલવાર સૂટમાં જોવા મળે છે અને તેણે માથા પર દુપટ્ટો પણ પહેર્યો છે.જો કે ઉર્ફી જાવેદ સોશિયલ મીડિયાની દુનિયામાં એક એવું નામ છે, જે દરરોજ હેડલાઇન્સનો ભાગ બને છે. સોશિયલ મીડિયા પર તેની મજબૂત ફેન ફોલોઈંગ છે. ઈન્સ્ટાગ્રામ પર તેને 46 લાખથી વધુ લોકો ફોલો કરે છે.

Is @urf7i now engaged? New picture suggests the popular personality has gotten engaged through Hindu rituals.

.

.

.

.

.

.#uorfijaved #urfi #roka #urfijaved #engagement #rokaceremony #leaked pic.twitter.com/ztqoRrmSxu

— Viral Bhayani (@viralbhayani77) October 3, 2023