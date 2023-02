UP બજેટ 2023: યોગી સરકારે રજૂ કર્યું 6.90 લાખ કરોડનું બજેટ

ઉત્તર પ્રદેશની યોગી સરકારે બુધવારે વિધાનસભામાં 6 લાખ 90 હજાર 242 કરોડ 43 લાખ રૂપિયા (6,90,242.43 કરોડ રૂપિયા)નું બજેટ રજૂ કર્યું હતું. નાણાપ્રધાન સુરેશ ખન્નાએ પોતાના બજેટ ભાષણમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, મહિલાઓ, શિક્ષણ, ખેડૂતો, યુવાનો સહિત તમામ વસ્તુઓ પર ભરપૂર નાણાનો વરસાદ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થામાં સુધારાને કારણે વિકાસનો માર્ગ મોકળો થયો છે. મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે પણ બજેટ બાદ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું કે આજે રજુ થનાર બજેટ એક ટ્રિલિયન અર્થવ્યવસ્થાના લક્ષ્યને પૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યું છે.

મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે કહ્યું કે નાણામંત્રી સુરેશ ખન્નાએ રાજ્યના વિકાસ અને કલ્યાણ માટે રજૂ કરેલું બજેટ ઉત્તર પ્રદેશના ઝડપી, સર્વસમાવેશક અને સર્વાંગી વિકાસની સાથે ‘આત્મનિર્ભર ઉત્તર પ્રદેશ’ની તર્જ પર -નિર્ભર ભારત’. બજેટનો પાયો રજૂ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા 6 વર્ષમાં રાજ્યની માથાદીઠ આવક બમણીથી વધુ થઈ છે. રાજ્યની જીડીપી બમણાથી વધુ વધી છે.

Today we have presented the first budget of 'Amrit Kaal'. This budget will help in making UP self-reliant on the lines of self-reliant India. This budget will serve as the foundation to make UP's economy a $1 trillion economy in the next 5 years: UP CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/3Qaoze9FAc

