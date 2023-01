UP: બાંદામાં ટ્રકે સ્કૂટી સવાર મહિલાને 3KM સુધી ખેંચી, દર્દનાક મોત

દિલ્હીમાં કાંઝાવાલા કેસ બાદ ઉત્તર પ્રદેશના બાંદામાં પણ એક દર્દનાક ઘટના સામે આવી છે. અહીં સ્કૂટી પર સવાર શિક્ષકને ટક્કર માર્યા બાદ ટ્રક તેમને 3 કિલોમીટર સુધી ખેંચી ગયો હતો. આ પછી ટ્રકમાં જોરદાર આગ ફાટી નીકળી હતી. જાણ થતાં ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી આગને કાબુમાં લેવાનું શરૂ કર્યું હતું. પોલીસ પ્રશાસનના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા હતા. પોલીસ ટીમ મૃતદેહને બહાર કાઢવામાં લાગેલી છે.

Uttar Pradesh | A lady govt officer died on the spot, in Banda district, after her two-wheeler vehicle was hit by a truck & got stuck into it. The vehicle was dragged after being stuck in the truck due to which a fire broke out in the truck: ASP Banda pic.twitter.com/cLSIMBrH6J

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 4, 2023