કેન્દ્રીય મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ ISI ના રડારમાં

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે મધ્યપ્રદેશના પોલીસ મહાનિર્દેશક (DGP) ને પત્ર મોકલ્યો છે. પત્રમાં જણાવાયું છે કે કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ ISI ની દેખરેખ હેઠળ છે. આ પત્ર બાદ, ધમકીને ધ્યાનમાં રાખીને તેમની સુરક્ષા વધારવામાં આવી છે. એવું બહાર આવ્યું છે કે ISI ચૌહાણ વિશે માહિતી એકઠી કરી રહી હતી. હાલમાં, કૃષિ મંત્રી પાસે Z+ સુરક્ષા છે, પરંતુ આ માહિતી બાદ, તેમની સુરક્ષામાં વધુ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આવા ઇનપુટ મળ્યા પછી, સ્થાનિક પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓએ દિલ્હી અને ભોપાલમાં શિવરાજ સિંહ ચૌહાણની સુરક્ષા વધારી દીધી. શુક્રવારે મોડી રાત્રે તેમના ભોપાલ બંગલાની બહાર સુરક્ષામાં વધારો જોવા મળ્યો.
કૃષિ મંત્રી વૃક્ષારોપણ માટે પહોંચ્યા
વધુ પડતી ચેતવણી વચ્ચે, કેન્દ્રીય મંત્રી આજે વૃક્ષારોપણ ઝુંબેશમાં ગયા. સોશિયલ મીડિયા પર ફોટા શેર કરતા તેમણે લખ્યું કે દરરોજ એક વૃક્ષ વાવવાના તેમના સંકલ્પને અનુસરીને, તેમણે ભોપાલના સ્માર્ટ સિટી પાર્કમાં તેમના ભત્રીજાઓ, ભત્રીજીઓ અને ભાઈ-બહેનો સાથે એક વૃક્ષ વાવ્યું. વૃક્ષો વાવવા એ પોતાના જીવનમાં વૃક્ષો વાવવા જેવું છે. ભાવિ પેઢીઓને વધુ સારું વાતાવરણ આપવા માટે, ચાલો આપણે બધા સાથે મળીને વૃક્ષો વાવીએ અને આપણા ગ્રહને હરિયાળો અને સમૃદ્ધ બનાવીએ. વૃક્ષારોપણ અભિયાનમાં જોડાવા માટે, લિંક પર ક્લિક કરો અને તમારું નામ નોંધાવો.