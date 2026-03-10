કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે બંગાળ અને તમિલનાડુના ચૂંટણીલક્ષી રાજ્યોને ભેટ આપી

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી કેન્દ્રિય કેબિનેટની મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં અનેક મોટા નિર્ણયોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. મંગળવારે યોજાયેલી આ બેઠકમાં કુલ મળીને છ મહત્વપૂર્ણ પ્રસ્તાવો પર સકારાત્મક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં અંદાજે 8.8 લાખ કરોડ રૂપિયાના ખર્ચની યોજના સામેલ છે. આ નિર્ણયો દેશના પાણી પુરવઠા, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસ અને પ્રદેશીય વિકાસને આગળ વધારવાના દિશામાં મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યા છે.
કેબિનેટ બેઠકમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય તરીકે જલ જીવન મિશનના વિસ્તરણને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. સરકાર દ્વારા આ યોજનાને હવે 2028 સુધી ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ યોજના દેશના ગામડાઓમાં દરેક ઘર સુધી નળ દ્વારા પીવાનું પાણી પહોંચાડવાના હેતુથી શરૂ કરવામાં આવી હતી અને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં તેમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ પણ થઈ છે. હવે સરકાર આ પ્રોજેક્ટને વધુ ટકાઉ બનાવવા માટે તેને નવી રચનાત્મક દિશામાં આગળ ધપાવવા માંગે છે.
કેન્દ્રિય માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કેબિનેટના નિર્ણયોની માહિતી આપતા જણાવ્યું કે જલ જીવન મિશન 2.0ને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે હવે આ યોજના માત્ર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવાની મર્યાદામાં નહીં રહે પરંતુ સેવા પ્રદાન પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. સરકાર દ્વારા આ યોજના માટે ફાળવવામાં આવેલી રકમમાં વધારો કરીને લગભગ 8.7 લાખ કરોડ રૂપિયા કરવામાં આવ્યા છે.
સરકારનું કહેવું છે કે આગામી તબક્કામાં યોજનાના સંચાલન અને જાળવણીમાં સ્થાનિક સમુદાયો અને ગ્રામ પંચાયતોની ભાગીદારી વધારવામાં આવશે. દરેક પાણી પુરવઠા પ્રણાલીની ડિજિટલ મેપિંગ કરવામાં આવશે જેથી પાણીના સ્ત્રોતથી લઈને નળ સુધીના સમગ્ર નેટવર્ક પર નજર રાખી શકાય. આ માટે “સુજલમ ભારત” નામનું એક રાષ્ટ્રીય ડિજિટલ ફ્રેમવર્ક તૈયાર કરવામાં આવશે.
આ ફ્રેમવર્ક હેઠળ દરેક ગામને એક અનોખી “સુજલ ગામ” અથવા સર્વિસ એરિયા ID આપવામાં આવશે. આ ID દ્વારા ગામમાં પાણી પુરવઠાની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થાની ડિજિટલ રીતે નોંધણી કરવામાં આવશે. પારદર્શિતા અને જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવા માટે “જલ અર્પણ” પ્રક્રિયા દ્વારા યોજનાઓનો સત્તાવાર હસ્તાંતરણ ગ્રામ પંચાયતો અને Village Water and Sanitation Committees (VWSCs)ને કરવામાં આવશે.
કેબિનેટ બેઠકમાં લેવામાં આવેલા અન્ય મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયોમાં તમિલનાડુના મદુરૈ એરપોર્ટને આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ અड्डાનું દરજ્જો આપવાનો સમાવેશ થાય છે. આ નિર્ણયથી મદુરૈ શહેર અને આસપાસના ધાર્મિક અને પર્યટન સ્થળો માટે આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ સંપર્ક વધુ સરળ બનશે. મીનાક્ષી અંમન મંદિર, કૂડલ અઝગર મંદિર, તિરુપ્પરનકુન્દ્રમ મુરુગન મંદિર, પાલમુદિરચોલાઈ મુરુગન મંદિર અને રામેશ્વરમ જેવા પ્રસિદ્ધ ધાર્મિક સ્થળોએ પહોંચવું હવે વધુ સરળ બનશે.
મંત્રીએ જણાવ્યું કે મદુરૈ એરપોર્ટના અપગ્રેડેશનથી તે વિસ્તારના ઉદ્યોગો અને વેપાર ક્ષેત્રને પણ ફાયદો થશે. ખાસ કરીને વાહન ઉદ્યોગ, રબર, રસાયણ અને ગ્રેનાઈટ ઉદ્યોગોમાં નવી તકો ઊભી થવાની શક્યતા છે. ઉપરાંત આ વિસ્તાર શિક્ષણ અને આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં પણ વધુ વિકાસ પામશે.
કેબિનેટે ઉત્તર પ્રદેશમાં બને રહેલા જેવર આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટને ફરીદાબાદ સાથે એલિવેટેડ રોડ દ્વારા જોડવાની યોજના પણ મંજૂર કરી છે. આ પ્રોજેક્ટ માટે લગભગ 3,631 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. આ માર્ગના નિર્માણથી દિલ્હી-એનસીઆર વિસ્તારમાં પરિવહન સુવિધાઓમાં સુધારો થવાની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં સંતરાગાછીથી ખરગપુર સુધીના માર્ગને ચાર લેનમાં વિસ્તૃત કરવાની યોજનાને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ પ્રોજેક્ટ માટે અંદાજે 2,905 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે. સાથે સાથે NH-752 પર બદનાવર-પેટલાવદ-થાંદલા-ટિમરવાણી માર્ગના ચાર લેન અપગ્રેડેશન માટે પણ 3,839 કરોડ રૂપિયાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
કુલ મળીને કેબિનેટ દ્વારા લેવામાં આવેલા આ નિર્ણયો દેશના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસ, પાણી પુરવઠા અને પ્રદેશીય અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવવાના પ્રયાસ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યા છે. સરકારનું માનવું છે કે આ યોજનાઓથી લાખો લોકોને સીધો લાભ મળશે અને ગ્રામ વિકાસ તથા પર્યટન ક્ષેત્રને પણ નવી ગતિ મળશે.