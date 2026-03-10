8મા પગાર પંચ અંગે સરકારે નવી માહિતી આપી

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે 8મા પગાર આયોગ અંગે મહત્વપૂર્ણ માહિતી સામે આવી છે. તાજેતરમાં લોકસભામાં પૂછાયેલા એક પ્રશ્નના જવાબમાં સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે કેન્દ્રના જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો એટલે કે CPSEના કર્મચારીઓ માટે અલગથી કોઈ નવી પગાર પુનરીક્ષણ સમિતિ બનાવવાની હાલ કોઈ યોજના નથી. આ નિવેદન કેન્દ્ર સરકારના નાણાં મંત્રાલયમાં રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરી દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે ઘણા કર્મચારીઓમાં ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે.
લોકસભામાં આ મુદ્દો સાંસદ લક્ષ્મીકાંત પપ્પુ નિષાદ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. તેમણે પૂછ્યું હતું કે શું સરકાર CPSEના કર્મચારીઓ માટે 2027થી લાગુ થનારા પગાર સુધારા માટે અલગ સમિતિ બનાવવાની યોજના ધરાવે છે કે નહીં. તેમણે એ પણ ધ્યાન દોર્યું હતું કે દેશના વિવિધ CPSEમાં પગાર, ભથ્થા અને બોનસની વ્યવસ્થા એકસરખી નથી, જેના કારણે સમાન કામ માટે સમાન વેતનનો સિદ્ધાંત અસરગ્રસ્ત બને છે.
આ પ્રશ્નના જવાબમાં રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ જણાવ્યું કે હાલમાં સરકાર પાસે CPSEના નોન-એક્ઝિક્યુટિવ કર્મચારીઓ અને બોર્ડ લેવલથી નીચેના અધિકારીઓ માટે અલગથી કોઈ પગાર પુનરીક્ષણ સમિતિ બનાવવાનો પ્રસ્તાવ નથી. તેમણે કહ્યું કે દરેક કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ અને કાર્યક્ષમતામાં તફાવત હોવાના કારણે વિવિધ કંપનીઓમાં પગાર અને પ્રોત્સાહન યોજનાઓ અલગ હોવી સ્વાભાવિક છે.
સરકારે વધુમાં જણાવ્યું કે CPSEને તેમના કામકાજ માટે પૂરતી સ્વાયત્તતા આપવામાં આવી છે. સરકાર સમયાંતરે કેટલીક સામાન્ય માર્ગદર્શિકાઓ જાહેર કરે છે જેથી પગાર, ભથ્થા અને ખર્ચ સંબંધિત પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા જળવાઈ રહે. પરંતુ કંપનીઓને તેમના નાણાકીય પ્રદર્શન અને વ્યાવસાયિક જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાના નિર્ણયો લેવાની છૂટ પણ આપવામાં આવે છે.
આ દરમિયાન કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ માટે 8મા પગાર આયોગની રચના કરી દેવામાં આવી છે. નવેમ્બર 2025માં આ આયોગની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ આયોગને પોતાની ભલામણો રજૂ કરવા માટે લગભગ 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. આયોગનું કાર્યાલય નવી દિલ્હીમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે અને તે વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો, પેન્શનર્સ અને નિષ્ણાતો પાસેથી સૂચનો પણ મેળવી રહ્યું છે.