બે રેલ્વે પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી મળી, અશ્વિની વૈષ્ણવે કરી મોટી જાહેરાત

કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે બુધવારે એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે આર્થિક બાબતોની કેબિનેટ સમિતિએ રેલ્વે મંત્રાલયના બે પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી આપી છે. આ બે પ્રોજેક્ટ્સનો કુલ ખર્ચ રૂ. 6,405 કરોડ છે. કર્ણાટક અને આંધ્રપ્રદેશમાં ભારતીય રેલ્વેના બલ્લારી-ચિકજાજુર મલ્ટીટ્રેકિંગ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

Watch: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “This is a very useful project. If we look at the map, it lies along the Karnataka–Andhra Pradesh border, covering the Ballari region, including some parts of Andhra that fall within Karnataka…” pic.twitter.com/50rUn3pqdL

— IANS (@ians_india) June 11, 2025