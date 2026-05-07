TVKપ્રમુખે રાજ્યપાલ પાસે બહુમત માટે બે મહિનાનો માગ્યો સમય

ચેન્નઈઃ તામિલનાડુમાં TVK નવી સરકાર બનાવવાના પ્રયાસોમાં લાગી છે. જોસેફ વિજય ગુરુવારે લોકભવન પહોંચ્યા હતા અને તેમણે રાજ્યપાલ આર. એન. રવિ સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ દરમિયાન તેમણે બહુમત સાબિત કરવા માટે બે મહિનાનો સમય માગ્યો હોવાનું કહેવાય છે. બુધવારે પણ વિજય લોકભવન ગયા હતા અને રાજ્યપાલ સમક્ષ સરકાર બનાવવાનો દાવો રજૂ કર્યો હતો, પરંતુ રાજ્યપાલે તેમને 118 ધારાસભ્યોના સમર્થન સાથેનું પત્ર રજૂ કરવા કહ્યું હતું. વિજયે રાજ્યપાલને 112 ધારાસભ્યોના હસ્તાક્ષરવાળા સમર્થન પત્રો સોંપ્યો હતો.
વિજયે રાજ્યપાલ પાસે સમય માગ્યો
TVKપ્રમુખ જોસેફ વિજયે બહુમત સાબિત કરવા માટે બે મહિનાનો સમય માગ્યો છે. તામિલનાડુમાં નવી સરકારના ગઠન અંગે રાજકીય અનિશ્ચિતતા વધી રહી છે. જોકે કોંગ્રેસે વિજયને સમર્થન આપ્યું છે, જેને કારણે 108 બેઠકો જીતનાર TVKને કુલ 112 ધારાસભ્યોનું સમર્થન મળ્યું છે, પરંતુ અહીં એક મુશ્કેલી પણ છે. વિજય બે બેઠકો પરથી ચૂંટણી લડ્યા હતા, તેથી તેમને ટૂંક સમયમાં એક બેઠક પરથી રાજીનામું આપવું પડશે. ત્યાર બાદ TVKને બહુમત માટે વધુ સાત ધારાસભ્યોના સમર્થનની જરૂર પડશે.
લોકભવન બહાર વિરોધ પ્રદર્શન
રાજ્યપાલ સાથે બે વખત મુલાકાત કર્યા બાદ પણ સરકાર બનાવવા આમંત્રણ ન મળતાં TVKના કાર્યકર્તાઓએ લોકભવન બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
કોંગ્રેસે રાજ્યપાલની ટીકા કરી
કોંગ્રેસની તામિલનાડુ એકમે ગુરુવારે રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ અર્લેકરની ટીકા કરતાં કહ્યું હતું કે સરકારો લોકભવનના લોનમાં નહીં, પરંતુ વિધાનસભાના પાટલા પર નક્કી થાય છે. પાર્ટીના ધારાસભ્ય સે. રાજેશકુમારે એક પત્રમાં લખ્યું હતું કે તામિલનાડુના લોકોના કલ્યાણ અને રાજ્યમાં શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે સાંપ્રદાયિક શક્તિઓને અલગ પાડવી ખૂબ જરૂરી છે. TVKને સમર્થન આપવાનો નિર્ણય આ રાજકીય પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે.
શપથવિધિનો પ્લાન અટક્યો
અહેવાલો મુજબ TVK ગુરુવાર અથવા શુક્રવારે શપથવિધિ યોજવાનું આયોજન કરી રહી હતી, પરંતુ રાજ્યપાલની શરતોને કારણે આ યોજના હાલ અટકી ગઈ છે.