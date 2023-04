આ સંઘર્ષમાં સત્ય એ મારું શસ્ત્ર છે અને સત્ય એ મારું આશ્રય છે: રાહુલ ગાંધી

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીને માનહાનિના કેસમાં સોમવારે જામીન મળ્યા હતા. સુરત કોર્ટમાં તેની અપીલ પર આગામી સુનાવણી 13 એપ્રિલે થશે. જામીન મળ્યા બાદ રાહુલ ગાંધીએ ટ્વિટ કર્યું કે આ લોકશાહી બચાવવાની લડાઈ છે, ‘મિત્રકાલ’ સામે. આ સંઘર્ષમાં સત્ય એ મારું શસ્ત્ર છે અને સત્ય એ મારું આશ્રય છે.

#WATCH | Rahul Gandhi at Surat airport to take a flight back to Delhi after filing an appeal in Surat District Court against his conviction in 2019 defamation case on ‘Modi surname’ remark

He is accompanied by Priyanka Gandhi Vadra, Bhupesh Baghel&other leaders of Congress party pic.twitter.com/sd4DMlsjFq

— ANI (@ANI) April 3, 2023