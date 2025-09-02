‘ડેડ ઈકોનોમી’ પર PM મોદીનો જોરદાર પલટવાર

ભારતે તેની પહેલી વિક્રમ ચિપનું અનાવરણ કર્યું. આ પ્રસંગે દેશના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ હાજર હતા. તેમણે આ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ દેશ પર આંગળી ચીંધનારાઓ સામે કર્યો. તેમણે ખાસ કરીને ટ્રમ્પના ટેરિફ અને ડેડ ઈકોનોમી પરના નિવેદન પર હુમલો કર્યો. તેમણે સેમિકન્ડક્ટર મોરચે વિશ્વમાં પોતાની પકડ બનાવવા અને ચીનના એકાધિકારને તોડવાનો પણ સંકેત આપ્યો.
Let me give you an overview of the speed of semiconductor industry in India.
In 2021, we launched ‘Semicon India’. In 2023, India’s first semiconductor plant was approved.
In 2024, a few more plants were cleared. By 2025, five additional projects received approval.
સ્પષ્ટ છે કે તેમણે સેમિકોન ઇન્ડિયા 2025 ના પ્લેટફોર્મ પરથી એક કાંકરે અનેક પક્ષીઓને માર્યા. આર્થિક મોરચે બોલતા તેમણે કહ્યું કે ટેરિફને કારણે, વિશ્વની મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓ જે રીતે કટોકટીનો સામનો કરી રહી છે અને આર્થિક વિકાસ અટકી ગયો છે. તે જ સમયે, ભારતે આ મોરચે તે દેશો કરતા વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે.
તેમણે એમ પણ કહ્યું કે વિશ્વ ભારત પર વિશ્વાસ કરે છે. વિશ્વ ભારતમાં માને છે. વિશ્વ ભારત સાથે સેમિકન્ડક્ટરનું ભવિષ્ય બનાવવા માટે તૈયાર છે. સેમિકન્ડક્ટર્સની દુનિયામાં, તેલને ઘણીવાર કાળું સોનું કહેવામાં આવે છે, જ્યારે ચિપ્સને ડિજિટલ હીરા માનવામાં આવે છે. આ વસ્તુઓના ઘણા અર્થ છે. તાજેતરમાં તેમણે જાપાનની મુલાકાત લીધી હતી. જ્યાં તેમનું ધ્યાન સેમિકન્ડક્ટર્સ પર હતું. ચાલો તમને એ પણ જણાવીએ કે તેમણે ટ્રમ્પ અને ચીનને બંને મોરચે શું સંકેતો આપ્યા છે.
जितना कम पेपरवर्क होगा… वेफर वर्क उतना जल्दी शुरु हो पाएगा।
इसी अप्रोच भाव के साथ हमारी सरकार काम कर रही है।
हमने National Single Window System लागू किया है।
इससे केंद्र और राज्यों के सारे अप्रूवल एक ही प्लेटफार्म पर मिल रहे हैं।
પીએમ મોદીનો અમેરિકાને યોગ્ય જવાબ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવારે મૃત અર્થતંત્રના કટાક્ષને પરોક્ષ રીતે નકારી કાઢ્યો અને કહ્યું કે ભારતીય અર્થતંત્ર પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં 7.8 ટકાના દરે વધ્યું છે અને વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ અને આર્થિક સ્વાર્થથી પ્રેરિત પડકારો વચ્ચે તમામ અંદાજોને વટાવી ગયું છે. સેમિકોન ઇન્ડિયા 2025 કોન્ફરન્સમાં તેમણે કહ્યું કે એપ્રિલ-જૂનમાં GDP વૃદ્ધિ દરેક અપેક્ષા, આશા અને અંદાજ કરતાં સારી હતી. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ અને આર્થિક સ્વાર્થથી ઉદ્ભવતા પડકારો વચ્ચે ભારતે આ આર્થિક પ્રદર્શન કર્યું છે. મોદીએ કહ્યું કે ફરી એકવાર, ભારતે દરેક અપેક્ષા, દરેક અંદાજ કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે વિશ્વભરના અર્થતંત્રો આર્થિક સ્વાર્થથી પ્રેરિત ચિંતાઓ અને પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં, ભારતે 7.8 ટકાનો વિકાસ દર હાંસલ કર્યો છે.
અમેરિકા અને ચીનથી ઘણો આગળ
વડાપ્રધાન મોદીએ ભાર મૂક્યો કે આ વૃદ્ધિ તમામ ક્ષેત્રોમાં દેખાય છે – ઉત્પાદન, સેવા, કૃષિ અને બાંધકામ. ઉત્સાહ દરેક જગ્યાએ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. તેમણે કહ્યું કે ભારતનો ઝડપી વિકાસ તમામ ઉદ્યોગો અને દરેક નાગરિકમાં નવી ઉર્જાનો સંચાર કરી રહ્યો છે. મોદીએ ભાર મૂક્યો કે વિકાસની આ ગતિ ભારતને વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવા તરફ ઝડપથી આગળ ધપાવી રહી છે.
વડા પ્રધાને પડકારો વિશે સ્પષ્ટપણે કંઈ કહ્યું ન હતું, પરંતુ તેમનું નિવેદન અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા રશિયન તેલ ખરીદવાને કારણે ભારતીય માલ પર વધારાની 25 ટકા ડ્યુટી લાદ્યાના થોડા દિવસો પછી આવ્યું છે. આનાથી ભારત પર કુલ ડ્યુટી 50 ટકા થઈ ગઈ છે, જે વિશ્વમાં સૌથી વધુ છે. ડ્યુટી લાદતા પહેલા ટ્રમ્પે ભારતની અર્થવ્યવસ્થાને મૃત જાહેર કરી હતી.
ભારત પ્રથમ (એપ્રિલ-જૂન) ક્વાર્ટરમાં તેમજ 2024-25 (નાણાકીય વર્ષ એપ્રિલ 2024 થી માર્ચ 2025) અને ત્યારબાદના વર્ષોમાં વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી મુખ્ય અર્થવ્યવસ્થા રહી છે, જે ચીનને ઘણું પાછળ છોડી દે છે. એપ્રિલ-જૂનમાં યુએસ અર્થતંત્ર 3.3 ટકાના દરે વધ્યું. યુએસ અધિકારીઓએ તાજેતરના સમયમાં રશિયન તેલની સતત ખરીદી અંગે ભારતની ટીકા કરવા માટે બિનજરૂરી કઠોર શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો છે.