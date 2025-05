પહેલગામમાં હજારો લોકો ‘ત્રિરંગા યાત્રા’ માટે એકઠા થયા

ભારતીય જનતા પાર્ટી 13 મે થી 23 મે સુધી દેશભરમાં ‘તિરંગા યાત્રા’ અભિયાન ચલાવી રહી છે. આ 10 દિવસના રાષ્ટ્રવ્યાપી પ્રવાસનો ઉદ્દેશ્ય તાજેતરમાં સફળ થયેલા ‘ઓપરેશન સિંદૂર’ની સિદ્ધિઓને દરેક નાગરિક સુધી પહોંચાડવાનો છે. આ ઝુંબેશ દ્વારા, ભાજપ જનતાને જણાવી રહ્યું છે કે કેવી રીતે ‘ઓપરેશન સિંદૂર’ હેઠળ, ભારતે તેના નાગરિકોને સંકટમાંથી બચાવ્યા અને રાષ્ટ્રીય આત્મસન્માનને મજબૂત બનાવ્યું. આ સંદર્ભમાં, જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામ અને શ્રીનગરમાં તિરંગા યાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન લોકોએ ‘પાકિસ્તાન મુર્દાબાદ’ના નારા લગાવ્યા. તિરંગા યાત્રામાં ભાગ લેનારા લોકોના હાથમાં પ્લેકાર્ડ જોવા મળ્યા હતા, જેના પર સૂત્રો પણ લખેલા હતા.

J&K BJP senior leaders and Karyakartas held a #TirangaYatra in Pahalgam to celebrate the success of #OperationSindoor and honour the valour of the Indian Armed Forces. pic.twitter.com/LCGsb5UQOU

— BJP Jammu & Kashmir (@BJP4JnK) May 15, 2025