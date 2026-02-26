PM મોદી-નેતન્યાહુની ભારતીય બાઈક સાથેની તસવીરો થઈ વાયરલ

રોયલ એનફિલ્ડ એક ભારતીય મોટરસાઇકલ બ્રાન્ડ છે જેણે યુરોપિયન, ઉત્તર અમેરિકન અને દક્ષિણ એશિયાઈ બજારોમાં મજબૂત હાજરી સ્થાપિત કરી છે. જોકે, કંપની હજુ સુધી મધ્ય એશિયાઈ અને મધ્ય પૂર્વીય બજારોમાં ઊંડાણપૂર્વક પ્રવેશ કરી શકી નથી. રોયલ એનફિલ્ડે જેરુસલેમમાં એક ટેક પ્રદર્શનમાં ગોઆન ક્લાસિક 350નું પ્રદર્શન કર્યું હતું. ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી.
Yesterday in Jerusalem, PM Netanyahu and I visited an exhibition which showcased special innovations from the world of technology. Got a glimpse of pioneering work by Israeli youth in areas such as AI, Quantum, healthcare, cyber security, water resources, agriculture and more.… pic.twitter.com/xNdJxcGKS2
— Narendra Modi (@narendramodi) February 26, 2026
બંને વડા પ્રધાનોએ આ મોટરસાઇકલ સાથે ફોટો પડાવવાનું નક્કી કર્યું. પીએમ મોદી ઇઝરાયલની બે દિવસની મુલાકાતે છે, કારણ કે બંને દેશો તેમના વેપાર અને સાંસ્કૃતિક સંબંધોને મજબૂત બનાવવાના માર્ગો શોધી રહ્યા છે. ચાલો રોયલ એનફિલ્ડ ગોઆન ક્લાસિક 350 વિશે વધુ જાણીએ.
રોયલ એનફિલ્ડ ગોઆન ક્લાસિક 350 એ ક્લાસિક 350 નું બોબર-શૈલીનું જીવનશૈલી સંસ્કરણ છે, જે મુખ્ય ઘટકો શેર કરે છે. તેની મુખ્ય વિશેષતાઓમાં ટિયરડ્રોપ-આકારની ઇંધણ ટાંકી, વક્ર ફેન્ડર્સ, ફ્લોટિંગ સીટ અને સૌથી અગત્યનું, લાંબા એપ-હેંગર હેન્ડલબારનો સમાવેશ થાય છે. આ બાઇક 349 cc, સિંગલ-સિલિન્ડર, એર-કૂલ્ડ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 20.2 bhp અને 27 Nm પીક ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તે 5-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલ છે.