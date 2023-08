કેરળનું નામ બદલીને ‘કેરલમ’ કરવાનો પ્રસ્તાવ સર્વસંમતિથી પસાર

કેરળ વિધાનસભાએ બુધવારે સર્વસંમતિથી એક ઠરાવ પસાર કર્યો હતો જેમાં કેન્દ્રને રાજ્યનું નામ સત્તાવાર રીતે બદલીને ‘કેરલમ’ કરવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી. તમને જણાવી દઈએ કે, આ પ્રસ્તાવ મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયને રજૂ કર્યો હતો. તેમણે કેન્દ્ર સરકારને ભારતના બંધારણની આઠમી અનુસૂચિમાં સમાવિષ્ટ તમામ ભાષાઓમાં રાજ્યનું નામ બદલીને ‘કેરલમ’ કરવા વિનંતી કરી હતી. કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળના વિપક્ષ યુડીએફ (યુનાઈટેડ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ) દ્વારા કોઈપણ સુધારા અથવા ફેરફારો સૂચવ્યા વિના ઠરાવ સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ સ્પીકર એએન શમસીરે તેને હાથ બતાવીને આપેલા સમર્થનના આધારે વિધાનસભા દ્વારા સર્વસંમતિથી પસાર કરાયેલ ઠરાવ જાહેર કર્યો.

Kerala CM Pinarayi said in the Assembly today, “A resolution under Rule 118 is being moved in this House requesting the Central Government to change the official name of our state to ‘Keralam’ in all languages included in the Eighth Schedule of the Constitution of India.”

— ANI (@ANI) August 9, 2023