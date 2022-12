કોરોનાને લઈને સ્વાસ્થ્યમંત્રીએ કરી ટોપ-100 ડોક્ટરો સાથે બેઠક

ચીન સહિત ઘણા દેશોમાં કોરોના બેકાબૂ બન્યા બાદ ભારતમાં પણ વાયરસને રોકવા માટેના પગલાં તેજ કરવામાં આવ્યા છે. આ એપિસોડમાં સોમવારે કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ કોવિડ-19ની સ્થિતિ અને તૈયારીઓ અંગે દેશભરના લગભગ 100 ડૉક્ટરો અને ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન (IMA)ના સભ્યો સાથે વર્ચ્યુઅલ રીતે વર્ચ્યુઅલ વાતચીત કરી હતી. આ સિવાય મંગળવારે દેશની કોવિડ હોસ્પિટલોમાં પણ મોક ડ્રીલ થશે.

Today, interacted with about 100 public health experts and clinicians from across the country regarding Covid-19 management. pic.twitter.com/WeB2SPnDW1

કેન્દ્રીય આરોગ્ય પ્રધાન ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ જણાવ્યું હતું કે આજે તેમણે કોવિડ-19 મેનેજમેન્ટના સંદર્ભમાં દેશભરના લગભગ 100 જાહેર આરોગ્ય નિષ્ણાતો અને ડૉક્ટરો સાથે વાતચીત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે આવતીકાલે દેશભરની તમામ કોવિડ હોસ્પિટલોમાં મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવશે. તમામ રાજ્યોના સ્વાસ્થ્ય મંત્રીઓ પણ તેમના સ્તરે આમાં ભાગ લેશે.

Took part and spoke at this meeting with Honourable Health Minister @mansukhmandviya who met with a group of doctors from around the country.@lavagarwal presented the latest COVID statistics from around the world.

As always, it was a cordial and interactive session. https://t.co/3mFBTdE6u0

— Rajeev Jayadevan (@RajeevJayadevan) December 26, 2022