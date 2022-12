ગુજરાત ATS અને ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડની કાર્યવાહી, પાકિસ્તાની બોટ ઝડપી પાડી

ગુજરાતમાં ATSની સાથે ઈન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડે એક સંયુક્ત ઓપરેશનમાં પાકિસ્તાની ગેંગને પકડી છે. આ પાકિસ્તાની ગેંગ અલ સોહેલી નામની બોટથી ભારતમાં ડ્રગ્સ, દારૂગોળો અને હથિયારો લાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા. મળતી માહિતી મુજબ તેમની પાસેથી રૂ.300 કરોડની કિંમતનું ડ્રગ્સ પણ મળી આવ્યું હતું. બોટમાં કુલ 10 ક્રૂ મેમ્બર હતા. ATS અને ઈન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડે દ્વારા તેઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. આ કાર્યવાહી આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ સીમા રેખા નજીક કરવામાં આવી છે.

@IndiaCoastGuard in joint ops with ATS #Gujarat, apprehended #Pakistani Fishing Boat Al Soheli with 10 crew in Indian waters. During rummaging Arms, ammunition & approx 40 Kgs #narcotics worth Rs 300 cr found concealed. Boat being brought to #Okha for further investigation. pic.twitter.com/3YwzKne6bQ

— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) December 26, 2022