આતંકવાદીઓ હવે પોતાના ઘરમાં પણ સુરક્ષિત નથી : PM મોદી

પાકિસ્તાનનું નામ લીધા વિના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમને પડકાર ફેંક્યો અને કહ્યું કે ભારત હવે બદલાઈ ગયું છે. આતંકવાદીઓ હવે પોતાના ઘરોમાં પણ સુરક્ષિત રહી શકતા નથી. શનિવારે વડાપ્રધાન મોદીએ આતંકવાદ, વિકાસ અને તેમની સરકારની નીતિઓ વિશે વિગતવાર ચર્ચા કરી હતી. પોતાના ઉદ્ઘાટન પ્રવચનમાં તેમણે કહ્યું કે હવે આતંકવાદીઓ પોતાના ઘરોમાં પણ સુરક્ષિત નથી, આ ભારતની સુરક્ષાને મજબૂત કરવાનું પ્રતીક છે.

મુંબઈમાં 26/11ના આતંકવાદી હુમલાના અહેવાલોનો ઉલ્લેખ કરતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, આજે મેં એક પ્રદર્શનમાં 26/11 હુમલા સાથે સંબંધિત અહેવાલો જોયા. તે સમયે આતંકવાદ ભારતીયો માટે મોટો ખતરો હતો અને લોકો અસુરક્ષિત અનુભવતા હતા. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે હવે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે, હવે આતંકવાદીઓ પોતાના ઘરોમાં પણ સુરક્ષિત અનુભવતા નથી.

हम, PROGRESS OF THE PEOPLE, PROGRESS BY THE PEOPLE, PROGRESS FOR THE PEOPLE के मंत्र को लेकर चल रहे हैं।

हमारा उद्देश्य, नया भारत बनाने का है, भारत को विकसित बनाने का है।

