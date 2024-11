મણિપુરમાં ફરી તણાવ… મંત્રી અને ધારાસભ્યના ઘરો પર હુમલો

મણિપુર સરકારે શનિવારે ગૃહ મંત્રાલયને લખેલા પત્રમાં રાજ્યના છ પોલીસ સ્ટેશનોના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળના આર્મ્ડ ફોર્સિસ (સ્પેશિયલ પાવર્સ) એક્ટ (AFSPA), 1958ને દૂર કરવાની વિનંતી કરી હતી. શુક્રવારે મળેલી રાજ્ય કેબિનેટની બેઠક બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કેબિનેટે કેન્દ્ર સરકારને સેમકાઈ, લામસાંગ, લમલાઈ, જીરીબામ, લિમાખોંગ અને મોરાંગ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળના વિસ્તારોમાંથી AFSPA ફરીથી લાગુ કરવાના નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવા અને તેને રદ કરવા વિનંતી કરી.

🚨 BREAKING: In #Manipur , Meitei women are leading a powerful Meira (torchbearer) rally this evening, protesting the killings of innocent Meiteis by Church-backed Kuki terrorists.

જીરીબામમાં તાજેતરની હિંસાના થોડા દિવસો પછી, 14 નવેમ્બરના રોજ, કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે આ વિસ્તારોમાં ફરીથી AFSPA લાગુ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. મણિપુરમાં 3 મે, 2023થી જાતિય હિંસા શરૂ થઈ હતી, જે અટકવાના કોઈ સંકેત દેખાઈ રહી નથી. 12 નવેમ્બરના રોજ, સશસ્ત્ર આતંકવાદીઓએ જીરીબામ જિલ્લાના બોરોબેકરા પોલીસ સ્ટેશન પર હુમલો કર્યો. આ પોલીસ સ્ટેશનમાં સીઆરપીએફ કેમ્પ છે અને નજીકમાં એક રાહત કેમ્પ પણ બનાવવામાં આવ્યો છે. જવાબી કાર્યવાહીમાં CRPFએ 11 આતંકવાદીઓને ઠાર કર્યા હતા. સીઆરપીએફના એક જવાનને પણ ગોળી વાગી હતી.

Terrible news from #Manipur today. Amid rumors surrounding those missing & imposing of AFSPA in six PS jurisdictions, several MLA houses torched, as well as fires at several locations.

Snapping of internet & imposition of curfew in 3 districts does little to stymie the violence pic.twitter.com/iuto5TuOm3

