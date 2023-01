ટીમ ઈન્ડિયા સિલેક્શન કમિટીઃ ચેતન શર્માને ફરી મળી ચેરમેનની ખુરશી

ક્રિકેટ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (BCCI) દ્વારા ઓલ ઈન્ડિયા સિનિયર મેન્સ સિલેક્શન કમિટી (ટીમ ઈન્ડિયા સિલેક્શન કમિટી)ની નિમણૂકની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેમાં ફરી એકવાર ચેતન શર્માને પસંદગી સમિતિના વડા બનાવવામાં આવ્યા છે. થોડા દિવસ પહેલા જ તેની આગેવાની હેઠળની પસંદગી સમિતિને બરખાસ્ત કરી દેવામાં આવી હતી. જો કે ફરી એકવાર તેમની અધ્યક્ષતામાં આ સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે.

BCCI announces All-India Senior Men Selection Committee appointments

"Chetan Sharma recommended for the role of Chairman of the senior men’s selection committee," says the Board of Control for Cricket (BCCI) pic.twitter.com/sYeLlyzp4A

— ANI (@ANI) January 7, 2023