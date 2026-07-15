સુરતના પૂરપીડિત વેપારીઓ માટે રાજ્ય સરકારનું મોટું પેકેજ

ગઈ 6 જુલાઈએ સુરત શહેરમાં ખાબકેલા ભારે વરસાદે સર્જેલી પૂરની પરિસ્થિતિને કારણે હજારો નાના-મોટા વેપારીઓ અને ધંધાર્થીઓની આજીવિકા પર મોટો ફટકો પડ્યો હતો. જળબંબાકારની આ સ્થિતિમાં જેમનું નુકસાન વીમા દ્વારા સુરક્ષિત ન હતું, તેવા પીડિત વેપારીઓને બેઠા કરવા માટે રાજ્ય સરકારે એક ઐતિહાસિક રાહત પેકેજની જાહેરાત કરી છે. ગાંધીનગરમાં યોજાયેલી કેબિનેટ બેઠકમાં લેવાયેલા આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય મુજબ, અતિવૃષ્ટિનો ભોગ બનેલા વેપારીઓને ₹7,500થી લઈને ₹1 લાખ સુધીની સીધી આર્થિક સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, વેપાર-ધંધો ફરીથી ધમધમતો કરવા માટે ₹30 લાખ સુધીની વ્યાજ સહાય વાળી લોન યોજના પણ મંજૂર કરવામાં આવી છે.
કોને કેટલી મળશે રોકડ સહાય?
રાજ્ય સરકારે નુકસાનીના પ્રમાણ અને ધંધાના કદ મુજબ સહાયના ધોરણો નક્કી કર્યા છે:
લારી-રેકડી ચલાવતા નાના ધંધાર્થીઓ: જેમના સાધનો કે માલસામાનને નુકસાન થયું છે, તેમને ₹7,500ની સીધી સહાય અપાશે.
નાની કેબિન ધરાવતા વેપારીઓ (40 ફૂટ સુધીની સાઈઝ): આવા કેબિનધારકોને ₹25,000ની આર્થિક મદદ મળશે.
મોટી કેબિન ધરાવતા વેપારીઓ (40 ફૂટથી વધુ સાઈઝ): આ કેટેગરીમાં આવતા ધંધાર્થીઓને ₹50,000 ચૂકવવામાં આવશે.
પાકી દુકાનદારો: પૂરના પાણી દુકાનમાં ઘૂસી જવાથી નુકસાન વેઠનારા પાકી દુકાનના વેપારીઓને ₹1,000,000 (₹1 લાખ) સુધીનું વળતર ચૂકવાશે.
(નોંધ: આ સહાયનો લાભ મેળવવા માટે વેપારીઓએ છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં જીએસટી (GST) રિટર્ન ફાઈલ કરેલું હોવું અનિવાર્ય છે.)
₹30 લાખ સુધીની લોન અને 7% વ્યાજ સબસિડીની મોટી જાહેરાત
વેપારીઓને લાંબા ગાળે આર્થિક રાહત આપવા માટે સરકારે બેંકો દ્વારા સસ્તી લોનની વ્યવસ્થા કરી છે, જેમાં વ્યાજનો મોટો હિસ્સો (7 ટકા વ્યાજ) સરકાર ભોગવશે. લોનના ત્રણ સ્લેબ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે:
₹7 લાખ સુધીનું ટર્નઓવર ધરાવતા વેપારીઓ: ₹20 લાખ સુધીની લોન મળશે, જેમાં મહત્તમ ₹5 લાખ સુધીની વ્યાજ સહાય ચૂકવાશે.
₹7.5 લાખ સુધીનું ટર્નઓવર ધરાવતા વેપારીઓ: ₹25 લાખ સુધીની લોન મળશે, જેમાં મહત્તમ ₹8 લાખ સુધીની વ્યાજ સહાય અપાશે.
₹7.5 લાખથી વધુ ટર્નઓવર ધરાવતા વેપારીઓ: ₹30 લાખ સુધીની લોનની સુવિધા મળશે, જેમાં ₹10 લાખ સુધીની મોટી વ્યાજ સહાય સરકાર આપશે. આ તમામ લોન પરની વ્યાજ સબસિડીનો લાભ સતત 3 વર્ષ સુધી મળવાપાત્ર રહેશે.
રોજગાર પ્રભાવિત મધ્યમવર્ગ અને સ્વચ્છતા અભિયાન પર ખાસ ધ્યાન
આ વખતે સરકારે પેકેજમાં માનવીય અભિગમ અપનાવ્યો છે. જે લોકો બહુમાળી ઇમારતોના પ્રથમ માળે રહેતા હતા, જેના કારણે તેમના ઘરમાં પાણી નથી ભરાયું, પરંતુ પૂરના કારણે આખું શહેર ઠપ્પ થઈ જતાં તેઓ રોજગાર કે નોકરી પર જઈ શક્યા ન હતા, તેવા રોજમદાર અને પ્રભાવિત લોકોને પણ આ યોજના હેઠળ આર્થિક મદદ પૂરી પાડવામાં આવી છે. બીજી તરફ, સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા પૂર ઓસર્યા બાદ રોગચાળો ન ફેલાય તે માટે યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી ચાલી રહી છે. શહેરમાં સફાઈ અને આરોગ્ય સુવિધાઓ પૂર્વવત કરવા માટે છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી 9 હજારથી વધુ સફાઈ કામદારો સતત કાર્યરત છે. તંત્ર દ્વારા પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં ડોર-ટુ-ડોર મેડિકલ હેલ્થ ચેકઅપ અને વિશેષ આરોગ્ય શિબિરોનું (Medical Camps) સતત આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.