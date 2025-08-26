ભોપાલમાં કલાકાર પર ભડક્યા સુનિલ શેટ્ટી, કહ્યું-મારી આટલી ખરાબ મિમિક્રી…

સુનીલ શેટ્ટી એક એવા અભિનેતા છે જેની શૈલી અને સંવાદ ડિલિવરીની ઘણી નકલ કરવામાં આવે છે. ઘણીવાર તેમની ફિલ્મ ‘ધડકન’ અને કેટલીક અન્ય ફિલ્મોના સંવાદોની નકલ કરવામાં આવે છે. કેટલીક વખત તો સુનીલ શેટ્ટીની સામે પણ આવી મિમિક્રી થાય છે. પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં સુનીલ શેટ્ટી તેની મિમિક્રી સાંભળીને કલાકાર પર ગુસ્સે થતાં જોવા મળે છે.

આ વાયરલ વીડિયો ભોપાલમાં યોજાયેલા એક કાર્યક્રમનો કહેવામાં આવી રહ્યો છે. એક કાર્યક્રમ દરમિયાન અભિનેતા સુનીલ શેટ્ટી પણ ત્યાં હાજર હતા. તેમની સામે એક કલાકારે તેમની નકલ કરી અને તેમની શૈલીમાં કેટલાક સંવાદો બોલ્યા. પરંતુ આ વખતે અભિનેતાને આ મિમિક્રી બિલકુલ પસંદ ન આવી અને તે કલાકાર પર ગુસ્સે થયા. વાયરલ વીડિયોમાં સુનીલ શેટ્ટી સ્ટેજ પર એક મિમિક્રી કલાકારને કહેતા જોવા મળે છે, ‘આ ભાઈ સાહેબ અલગ અલગ સંવાદો બોલી રહ્યા છે જે મારા અવાજમાં નથી. મેં ક્યારેય આટલી ખરાબ મિમિક્રી જોઈ નથી. જ્યારે સુનીલ શેટ્ટી બોલે છે, ત્યારે તે મર્દની જેમ બોલે છે. તે બાળકની જેમ બોલતો હતો.’

અભિનેતાએ કલાકારને આગળ સલાહ આપી કે જ્યારે તમે મિમિક્રી કરો છો, ત્યારે તમારે તે સારી રીતે કરવું જોઈએ. તમારે કોઈનું ખરાબ રીતે અનુકરણ ન કરવું જોઈએ. આના પર મિમિક્રી કલાકારે અભિનેતાની માફી માંગી અને દાવો કર્યો કે તે સુનીલનું અનુકરણ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો નથી. આના પર અભિનેતાએ કહ્યું, પ્રયાસ પણ ન કર દીકરા. સુનીલ શેટ્ટી બનવા માટે હજુ ઘણો સમય છે. વાળ બાંધવાથી કોઈ ફાયદો થતો નથી. સુનીલ શેટ્ટી બનવા માટે તારે ઘણી લાંબી મજલ કાપવાની છે. સુનીલે મિમિક્રી કલાકારને બાળક કહ્યો અને કહ્યું કે તેણે સુનીલ શેટ્ટીની એક્શન ફિલ્મો જોઈ નથી. જો તે મને પૂછે તો હું પણ અજમાવી શકું છું. અભિનેતાની આ પ્રતિક્રિયા પર મિમિક્રી કલાકાર ખૂબ જ શરમ અનુભવવા લાગ્યો.

આ વીડિયો સામે આવ્યા બાદ એક ચર્ચા પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. કારણ કે એક તરફ ઘણા લોકો સુનીલ શેટ્ટીનું સમર્થન કરી રહ્યા છે અને તેમને ન્યાયી ઠેરવી રહ્યા છે. બીજી તરફ, ઘણા લોકોને સુનીલ શેટ્ટીનું આ વર્તન પસંદ નથી. લોકો માને છે કે સુનીલ શેટ્ટીએ એક નાના કલાકાર સાથે આ પ્રકારનું વર્તન ન કરવું જોઈતું હતું.

