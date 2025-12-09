જાપાનમાં 7.6 ની તીવ્રતાનો જોરદાર ભૂકંપ, સુનામીની ચેતવણી

જાપાનમાં આવેલા શક્તિશાળી ભૂકંપ બાદ, જાપાની વિજ્ઞાન એજન્સીએ સુનામીની ચેતવણી જારી કરી છે. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે સુનામીના મોજા 10 ફૂટ સુધી પહોંચી શકે છે. જાપાન હવામાન એજન્સીએ સોમવારે અહેવાલ આપ્યો હતો કે જાપાનના ઉત્તરી દરિયાકાંઠે 7.6 ની તીવ્રતાનો શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો હતો. ભૂકંપ પછી તરત જ ઉત્તરપૂર્વીય દરિયાકાંઠે આવેલા ઘણા વિસ્તારોમાં સુનામીની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી હતી.
જાપાન હવામાન એજન્સી કહે છે કે દરિયાકાંઠે આવેલા દરિયાકાંઠે એક શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો હતો, જેની અંદાજિત તીવ્રતા 7.6 હતી. ભૂકંપનું કેન્દ્ર, પાણીની અંદર સ્થિત, સુનામીનું જોખમ વધારે છે. આ શક્તિશાળી ભૂકંપ ખાસ કરીને જાપાનના ઉત્તરપૂર્વીય દરિયાકાંઠા માટે ચિંતાજનક છે, જ્યાં પાછલા વર્ષોમાં મોટા સુનામી આવ્યા છે. JMA અનુસાર, સુનામીના મોજા 3 મીટર (લગભગ 10 ફૂટ) સુધી પહોંચી શકે છે. સૌથી મોટો ભય ઇશિકાવા પ્રીફેક્ચર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં છે. એજન્સીએ લોકોને તાત્કાલિક ઊંચી જમીન પર જવા અને દરિયાકાંઠાથી દૂર રહેવા વિનંતી કરી છે.
કટોકટી સેવાઓ સક્રિય
તેઓએ જણાવ્યું હતું કે જરૂરિયાતમંદોને સહાય પૂરી પાડવા માટે કટોકટી સેવાઓ સક્રિય કરવામાં આવી છે. ટીવી ચેનલો પર કટોકટીની માહિતી સતત પ્રસારિત કરવામાં આવી રહી છે.