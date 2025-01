ICC એ જસપ્રીત બુમરાહને સર ગારફિલ્ડ સોબર્સ એવોર્ડથી સન્માનિત કર્યો

જસપ્રીત બુમરાહે વર્ષ 2024નો ક્રિકેટર ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ જીત્યો છે. તેણે એવોર્ડની રેસમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના ટ્રેવિસ હેડ, ઇંગ્લેન્ડના જો રૂટ અને હેરી બ્રુકને પાછળ છોડી દીધા હતા. પરંતુ સર્વશ્રેષ્ઠ પર્ફોર્મ સાથે બુમરાહે બાજી મારતાં આઈસીસીએ તેને સર ગારફિલ્ડ સોબર્સ એવોર્ડથી સન્માનિત કર્યો છે. ICCએ મંગળવારે સાંજે એવોર્ડની જાહેરાત કરી હતી.

5 વર્ષ પછી કોઈ ભારતીયને ‘સર ગારફિલ્ડ સોબર્સ એવોર્ડ’ મળ્યો છે. વિરાટ કોહલીએ છેલ્લે 2018માં જીત મેળવ્યો હતો. ન્યૂઝીલેન્ડની ઓલરાઉન્ડર એમેલિયા કેરે મહિલા ક્રિકેટર ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ જીત્યો હતો. તેણે ગયા વર્ષે ટીમની મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ જીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. 2023માં પેટ કમિન્સને આ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યો હતો. આઈસીસી દ્વારા એન્યુઅલ એવોર્ડની શરૂઆત બાદ સૌપ્રથમ વખત સર ગારફિલ્ડ સોબર્સ ટ્રોફી ભારતીય દિગ્ગજ ભૂતપૂર્વ ખેલાડી રાહુલ દ્રવિડને 2004માં આપવામાં આવી હતી. બાદમાં 2010માં સચિન તેંદુલકરને અને 2017 તથા 2018માં વિરાટ કોહલીને આ ટ્રોફીથી સન્માનિત કરાયો હતો. જસપ્રીત બુમરાહને 2024નો સર્વશ્રેષ્ઠ ટેસ્ટ ક્રિકેટર ઓફ ધ યર તરીકે પસંદ કરાયો છે. તેણે ઈંગ્લેન્ડના જો રુટ, હેરી બ્રૂક અને શ્રીલંકાના કામિંડુ મેન્ડિસને પછાડી આ ખિતાબ જીત્યો છે. બુમરાહ પોતાની આક્રમક બોલિંગ માટે લોકપ્રિય રહ્યો છે. તેણે 2024માં 13 ટેસ્ટ મેચમાં 14.92ની એવરેજ અને 30.16ના સ્ટ્રાઈક રેટ સાથે 71 વિકેટ ઝડપી હતી.

An unforgettable year for the irrepressible Jasprit Bumrah, who claims the Sir Garfield Sobers Trophy for 2024 ICC Men’s Cricketer of the Year 🙌 pic.twitter.com/zxfRwuJeRy

— ICC (@ICC) January 28, 2025