જસપ્રીત બુમરાહની ઐતિહાસિક સિદ્ધિ

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદના વાર્ષિક પુરસ્કારોના તમામ વિજેતાઓના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ક્રિકેટ ચાહકો સૌથી વધુ રાહ જોતા હતા ICC ક્રિકેટર ઓફ ધ યરની. ICC એ હવે આ એવોર્ડના વિજેતાનું નામ પણ જાહેર કરી દીધું છે. ICC ક્રિકેટર ઓફ ધ યર માટે 4 ખેલાડીઓ વચ્ચે રેસ પણ હતી, જેમાં ભારતના ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ સાથે ઇંગ્લેન્ડના બેટ્સમેન જો રૂટ, હેરી બ્રુક અને ઓસ્ટ્રેલિયાના બેટ્સમેન ટ્રેવિસ હેડનો સમાવેશ થતો હતો.

🥁 Boom Boom Boomrah 🥁

A phenomenal year with the ball calls for the highest honour!@Jaspritbumrah93 is awarded the Sir Garfield Sobers Award for ICC Men’s Cricketer of the Year 👏👏

Congratulations Jasprit for the ultimate honour!#TeamIndia pic.twitter.com/S4DMcH30mJ

— BCCI (@BCCI) January 28, 2025