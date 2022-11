સ્મૃતિ ઈરાનીએ રાહુલ ગાંધીની આરતી કરતી ઊંધી તસવીર શેર કરી

ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથના શિવસેનાના નેતા પ્રિયંકા ચતુર્વેદીએ મધ્યપ્રદેશના ઓમકારેશ્વરમાં રાહુલ ગાંધીની માતા નર્મદાની આરતી કરતા ઊંધી તસવીર શેર કરવા બદલ કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીની ટીકા કરી છે. રાહુલ ગાંધીએ શુક્રવાર (25 નવેમ્બર)ના રોજ આરતી કરતા પોતાની એક તસવીર શેર કરી અને લખ્યું, આજે નર્મદા આરતી સાથે બાર જ્યોતિર્લિંગોમાંના એક ભગવાન ઓમકારેશ્વર મંદિરની પૂજા કરવાનો લહાવો મળ્યો.

પ્રખ્યાત શિવ મંદિરના પૂજારીઓએ રાહુલ ગાંધીના માથા પર પાઘડી બાંધી અને તેમના ખભા પર ‘ઓમ’ લખાયેલો ખેસ લપેટી લીધો. કેન્દ્રીય મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીએ તસવીરને ઊંધી શેર કરી અને લખ્યું, “અબ ટિક હૈ.” ત્યારબાદ શિવસેનાના નેતા ચતુર્વેદીએ ઈરાની પર આસામના મુખ્ય પ્રધાન હિમંતા બિસ્વા સરમાને પછાડવાના પ્રયાસમાં હિંદુ ધાર્મિક વિધિઓની મજાક ઉડાવવાનો આરોપ લગાવ્યો.

Have to outdo the Assam CM since Troll Tiara is being snatched away, so in an attempt to troll, lets mock Hindu rituals to retain the title and the Tiara. pic.twitter.com/Ti8I1WYlFH

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) November 26, 2022