સ્મૃતિ ઈરાનીએ સંઘર્ષના દિવસો કર્યા યાદ, પિતાએ રાખી હતી અનોખી શરત

અભિનેત્રી અને રાજકારણી સ્મૃતિ ઈરાનીએ તેમના કારકિર્દી, સંઘર્ષ અને રાજકીય સફર વિશે વાત કરી. તેમણે તેમના પિતાની એક અનોખી સ્થિતિ વિશે પણ જણાવ્યું.
ટેલિવિઝન અભિનેત્રી અને ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાની હાલમાં ‘ક્યોંકી સાસ ભી કભી બહુ થી’ ના રીબૂટમાં જોવા મળી રહ્યા છે. તાજેતરમાં, અભિનેત્રીએ તેના સંઘર્ષના દિવસોને યાદ કર્યા. તેણીએ એમ પણ કહ્યું કે એક સમયે લોકો તેને ખરાબ અભિનેત્રી કહેતા હતા. તેણીએ તેના રાજકીય કારકિર્દી વિશે પણ વાત કરી.
સોહા અલી ખાનના પોડકાસ્ટ ‘ઓલ અબાઉટ હર’ ના એક એપિસોડમાં, સ્મૃતિ ઈરાનીએ તેમના સંઘર્ષના દિવસો યાદ કર્યા. ઉપરાંત, અભિનેત્રી અને રાજકારણી તરીકેની તેમની સફરને યાદ કરતા, તેમણે કહ્યું કે 25 વર્ષ પહેલા મને પાર્ટ-ટાઇમ નેતા અને ફુલ-ટાઈમ અભિનેત્રી કહેવામાં આવતી હતી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે એક વાર તેમણે તેમના પિતાને પૂછ્યું હતું કે હું મારું બાકીનું જીવન કોઈની પત્ની તરીકે જીવીશ અને 17 વર્ષ સુધી તમારી પુત્રી તરીકે. મને મારા માટે જીવવાનો મોકો ક્યારે મળશે?
સ્મૃતિએ જણાવ્યું કે તેની પહેલી નોકરી દિલ્હીના જનપથના રસ્તાઓ પર 200 રૂપિયા પ્રતિ દિવસના પગારે હતી. અભિનેત્રીએ કહ્યું કે મેં મારા પિતા પાસેથી લોન લીધી હતી. પિતાએ કહ્યું હતું કે હું તને એક વર્ષનો સમય આપું છું અને જો તું મને પૈસા ન આપી શકે તો હું જેની સાથે કહું તેની સાથે લગ્ન કરી લેજે.
શરૂઆતના દિવસો યાદ આવે છે
સ્મૃતિએ તુલસીના પાત્રની લોકપ્રિયતા અને તેની કારકિર્દીના શરૂઆતના દિવસો યાદ કર્યા. તેણીએ કહ્યું કે શરૂઆતના દિવસોમાં, હું જ્યાં પણ જતી, લોકો કહેતા કે તું ખરાબ અભિનેત્રી છે. પુરુષ કલાકારોને મારા કરતા વધુ પૈસા મળતા હતા. આ દરમિયાન, જ્યારે તેણીને પૂછવામાં આવ્યું કે આજની તુલસી 25 વર્ષ પહેલા શું કહેતી, ત્યારે સ્મૃતિએ કહ્યું, ‘વધુ પગાર મેળવો.’
27 વર્ષની ઉંમરે પહેલી ચૂંટણી લડી
પોતાની રાજકીય કારકિર્દી વિશે વાત કરતાં, સ્મૃતિ ઈરાનીએ કહ્યું કે મેં 2004 માં મારી પહેલી ચૂંટણી લડી હતી. હું 27 વર્ષની હતી. હાર્ડકોર રાજકારણને સમજવા માટે ન તો કોઈ શિક્ષણ છે કે ન તો કોઈ શૈક્ષણિક સાહસ.