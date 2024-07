દીકરીના લગ્ન અને હોસ્પિટલ બાદ શત્રુઘ્ન સિન્હાએ આવી કરી પોસ્ટ

મુંબઈ: શત્રુઘ્ન સિંહાને તાજેતરમાં મુંબઈની કોકિલાબેન હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ સમાચારથી તેના ચાહકો ખૂબ નારાજ થયા હતા. એવી અટકળો ચાલી રહી હતી કે તેઓ તેમની પુત્રી સોનાક્ષી સિંહાના આંતરધર્મી લગ્નને કારણે ખૂબ જ દુઃખી છે. ઝહીર ઈકબાલ સાથે સોનાક્ષીના લગ્ન માટે સિન્હાપરિવાર તૈયાર નહોતો. જો કે, આ અહેવાલોને ફગાવી દેતા શત્રુઘ્નના પુત્ર લવે કહ્યું કે તેના પિતાનો વાયરલ તાવ હતો અને તેથી તેને રૂટીન ચેકઅપ માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. હવે આ સમાચારો વચ્ચે શત્રુઘ્ન સિંહાએ ગઈ કાલે એક પોસ્ટ લખી અને તેની સાથે તેણે બે તસવીરો પણ શેર કરી.

આ તસવીરો અને પોસ્ટ દ્વારા શત્રુઘ્ન સિન્હાએ પોતાના ફેન્સને કહ્યું કે તે બિલકુલ ઠીક છે. તેમણે તેમના પરિવાર સાથે ખૂબ જ શાંતિની ક્ષણનો આનંદ માણ્યો છે. આટલું જ નહીં, તેણે કહ્યું કે તેણે આ ખાસ ક્ષણમાં T-20 વર્લ્ડ કપની લાઈવ મેચની મજા પણ માણી. ફોટામાં તે ખૂબ જ ખુશ અને સ્વસ્થ દેખાઈ રહ્યા છે.

ભારતે T-20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ શત્રુઘ્ન સિંહાએ પોતાની પોસ્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયાને અભિનંદન પાઠવ્યા છે. ફોટો શેર કરતી વખતે તેણે કેપ્શનમાં લખ્યું, ‘તમામ વિવાદો અને મૂંઝવણોથી દૂર…મારા મિત્રો સાથે. હકીકત એ છે કે મેં મારા પરિવાર, ભાઈઓ અને કેટલાક મિત્રો સાથે સૌથી પ્રખ્યાત T20 વર્લ્ડ કપ મેચનો આનંદ માણ્યો હતો.’

Away from the ‘controversy & confusion’ created by some of our good friends from the social media/Youtubers. The fact is enjoying with best of our family members, brothers & dear friends. Enjoying the most talked about International Cricket match between #SouthAfrica & #India.… pic.twitter.com/tASio9FaeM

