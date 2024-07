લોકસભામાં PM મોદીના સંબોધન દરમિયાન વિપક્ષે કર્યો હંગામો

18મી લોકસભાની રચના બાદ સંસદના પ્રથમ સત્રની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. લોકસભામાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિએ તેમના ભાષણમાં વિકસિત ભારતના સંકલ્પને વિસ્તાર્યો છે. ગઈકાલે અને આજે ઘણા સભ્યોએ રાષ્ટ્રપતિના સંબોધન પર પોતાના મંતવ્યો આપ્યા છે. મોદીના ભાષણ દરમિયાન વિપક્ષ દ્વારા જોરદાર નારા લગાવવામાં આવી રહ્યા છે.

It’s a matter of pride for us that in the world’s largest election campaign, the people of our country have given us the opportunity to serve the country for the third time.

This, in itself, is a very significant event for the democratic world.

The people of the country have…

