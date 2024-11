દિવસમાં 100 સિગારેટ પીતા શાહરુખ ખાને કેવી રીતે છોડ્યુ સ્મોકિંગ?

મુંબઈ: બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાને તેનો 59મો જન્મદિવસ શનિવાર, 2 નવેમ્બરના રોજ મુંબઈના બાંદ્રામાં બાલ ગાંધર્વ રંગ મંદિર હોલમાં તેના ચાહકો સાથે ઉજવ્યો, જ્યાં તેણે તેના જીવન સાથે સંબંધિત ઘણા ખુલાસા કર્યા. આ ઈવેન્ટમાં અભિનેતા પોતાના જીવનને લગતા અનેક સવાલોના જવાબ આપતા જોવા મળ્યા હતા. આ દરમિયાન કિંગ ખાને મીટ એન્ડ ગ્રીટ પ્રોગ્રામમાં તેણે કેવી રીતે ધૂમ્રપાન છોડ્યુ તે અંગે વાત કરી હતી. શાહરૂખ ખાને તેના જન્મદિવસના અવસર પર તેના ચાહકોને ખુશખબર આપતા કહ્યું કે હવે તેણે ધૂમ્રપાન છોડી દીધું છે.

શાહરૂખ ખાને ધૂમ્રપાન છોડી દીધું

મીટ એન્ડ ગ્રીટ કાર્યક્રમમાં શાહરૂખ ખાને જીવનમાં અપનાવેલી સારી બાબતો વિશે પણ વાત કરી અને તેણે ખુલાસો કર્યો કે તેણે ધૂમ્રપાન છોડી દીધું છે. ફેન્સ સાથે વાત કરતા શાહરૂખ ખાને કહ્યું,’બીજી સારી વાત એ છે કે હું હવે ધૂમ્રપાન નહીં કરીશ.’ તેણે જણાવ્યું કે તેને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવા લાગી, જેના કારણે તેણે ધૂમ્રપાન છોડવાનો નિર્ણય કર્યો. આ સાંભળીને કાર્યક્રમમાં હાજર લોકોએ તેમના માટે તાળીઓ પાડવાનું શરૂ કર્યું. જો કે, તેણે એ પણ ખુલાસો કર્યો કે તેને હજુ પણ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઈ રહી છે.

“I am not smoking anymore guys.”

– SRK at the #SRKDay event ❤️❤️ #HappyBirthdaySRK #SRK59 #King #ShahRukhKhan pic.twitter.com/b388Fbkyc4

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) November 3, 2024