કડક સુરક્ષા વચ્ચે સલમાન ખાને મુંબઈમાં કર્યું મતદાન

આજે મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે 288 બેઠકો માટે મતદાન થઈ રહ્યું છે. બોલિવૂડના તમામ સ્ટાર્સ પણ મતદાન કરીને પોતાની ફરજ નિભાવી રહ્યા છે. સુપરસ્ટાર સલમાન ખાને મુંબઈમાં પોતાનો મત આપ્યો. ગ્રે કલરની ટી-શર્ટ, કાળી કેપ અને કાળા ચશ્મા પહેરીને સલમાન ખાન ‘સિકંદર’ લુકમાં વોટ કરવા પહોંચ્યો હતો. તેમણે બાંદ્રા પશ્ચિમના મતદાન મથક પર પોતાનો મત આપ્યો છે. આ દરમિયાન સુપરસ્ટાર કડક સુરક્ષાથી ઘેરાયેલો જોવા મળ્યો હતો.

સલમાન ખાને ચાહકોનું અભિવાદન કર્યું

મતદાન કર્યા પછી સલમાન ખાન સંપૂર્ણ સ્વેગમાં મતદાન કેન્દ્રની બહાર નીકળતો જોવા મળ્યો હતો. ભારે ભીડ વચ્ચે તેણે હાથ ઉંચા કરીને ચાહકોનું અભિવાદન કર્યું અને કેમેરા સામે હસતો જોવા મળ્યો.

Salman Khan Steps Out to Cast His Vote In Mumbai #MaharahstraElection2024 #SalmanaKhan pic.twitter.com/oII4MHV2xp

— P. Rekha (रेखा त्रिपाठी) (@rekhatripathi) November 20, 2024