અફઘાનિસ્તાનમાં રશિયન વિમાન ક્રેશ, ભારતથી મોસ્કો જઈ રહ્યું હતું પ્લેન

અફઘાનિસ્તાનના બદખ્શાન પ્રાંતમાં એક વિમાન ક્રેશ થયું છે. અફઘાનિસ્તાન મીડિયાએ જણાવ્યું કે તે ભારતીય વિમાન હતું અને મોસ્કો જઈ રહ્યું હતું. જોકે, ભારત સરકારનું કહેવું છે કે આ વિમાન ભારતનું નથી. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયનું કહેવું છે કે અફઘાનિસ્તાનમાં ગત રાત્રે જે વિમાન ક્રેશ થયું તે ભારતીય નથી. ડીજીસીએના અધિકારીએ પુષ્ટિ કરી છે કે આ ભારતીય વિમાન નથી. ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA)ના એક વરિષ્ઠ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, બદખશાન પ્રાંતના પહાડોમાં ક્રેશ થયેલું પ્લેન રશિયાનું હતું.

“The unfortunate plane crash that has just occurred in Afghanistan is neither an Indian Scheduled Aircraft nor a Non Scheduled (NSOP)/Charter aircraft. It is a Moroccan registered small aircraft. More details are awaited,” posts @MoCA_GoI. pic.twitter.com/5dIbG9TyuR

— Press Trust of India (@PTI_News) January 21, 2024