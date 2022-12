યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કી અને પીએમ મોદીએ ફોન પર વાત કરી

સોમવારે યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમિર ઝેલેન્સકી અને પીએમ મોદીએ ફોન પર વાત કરી હતી. આ સંદર્ભમાં યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિએ ટ્વીટ કર્યું કે મેં પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સાથે ફોન પર વાત કરી અને તેમને જી-20ના સફળ પ્રમુખપદની શુભેચ્છા પાઠવી. આ પ્લેટફોર્મ પર જ મેં શાંતિ ફોર્મ્યુલાની જાહેરાત કરી હતી અને હવે હું તેના અમલીકરણમાં ભારતની ભાગીદારી પર વિશ્વાસ કરું છું. મેં માનવતાવાદી સહાય અને સમર્થન માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો પણ આભાર માન્યો.

"I had a phone call with PM Modi & wished a successful G20 presidency. It was on this platform that I announced the peace formula and now I count on India's participation in its implementation. I also thanked for humanitarian aid and support in the UN," tweets Ukrainian President pic.twitter.com/yBDTVr1Eh9

— ANI (@ANI) December 26, 2022