ભારતીય શેરબજાર મજબૂત તેજી સાથે બંધ

ગયા અઠવાડિયે સતત ત્રણ દિવસ સુધી મોટો ઘટાડો જોયા પછી, નાતાલની રજાના બીજા જ દિવસે ભારતીય શેરબજાર ફરી ઊછળ્યું. સેન્સેક્સ ફરી 60,000 અને નિફ્ટી 18,000નો આંકડો પાર કરવામાં સફળ રહ્યો છે. રોકાણકારોની ખરીદીને કારણે ભારતીય શેરબજાર સપ્તાહના પ્રથમ ટ્રેડિંગ દિવસે જોરદાર ઝડપ સાથે બંધ થયું છે. BSE સેન્સેક્સ 704 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 60,555 પર અને NSE નિફ્ટી 200 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 18006 પર બંધ રહ્યો હતો.

Sensex rallies 721.13 points to end at 60,566.42; Nifty climbs 207.80 points to close at 18,014.60

